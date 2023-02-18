2023 MART listesi güncellendi! ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇ FİYATLARI | Fiat, Clio, Honda, Peugeot, Toyota, Kia, SUV, SEDAN, CROSS sıfır otomobil fiyatları...
2023 ÖTV indirimli araç fiyatları için araştırmalar hızlandı. Araba almak isteyen vatandaşlar en uygun fiyatlı sıfır otomobilleri merak ediyor. İşte 2023 Mart sıfır otomobil fiyat listesi.
Sıfır otomobil fiyatları vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Sıfır araç almak isteyenler ÖTV indirimli araç fiyatları ve sıfır otomobil fiyatları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Fiat, Clio, Honda, Peugeot, Toyota, Kia için kampanyalar başlatıldı. Peki, sıfır otomobil fiyatları ne kadar? ÖTV indirimli araç fiyatları ne kadar? İşte Mart 2023 sıfır otomobil fiyatları....
Fiat Egea Urban 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 624.900
Fiat Egea Urban 1.6 Multijet 130 HP Dizel Manuel 663.900
Fiat Egea Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 704.900
Fiat Egea Urban 1.5 T4 MHEV 130 HP AT 762.900
Fiat Egea Lounge 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 514.900
Fiat Egea Lounge 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 662.900
Fiat Egea Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 742.900
Fiat Egea Lounge 1.5 T4 MHEV 130 HP AT 800.900