2023 MART listesi güncellendi! ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇ FİYATLARI | Fiat, Clio, Honda, Peugeot, Toyota, Kia, SUV, SEDAN, CROSS sıfır otomobil fiyatları...

Sıfır otomobil fiyatları vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Sıfır araç almak isteyenler ÖTV indirimli araç fiyatları ve sıfır otomobil fiyatları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Fiat, Clio, Honda, Peugeot, Toyota, Kia için kampanyalar başlatıldı. Peki, sıfır otomobil fiyatları ne kadar? ÖTV indirimli araç fiyatları ne kadar? İşte Mart 2023 sıfır otomobil fiyatları....