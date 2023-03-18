2023 Mart Eskişehir, Trabzon, Batman, Denizli, Karaman TOKİ müstakil arsa kura sonuçları isim listesi! TOKİ 5.335 ARSA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!
TOKİ İlk Evim Arsa projesi için kuralar devam ediyor. Bugün yapılacak arsa kura çekimlerinde; Eskişehir, Trabzon, Batman, Denizli, Karaman illeri için hak sahipleri belli olacak. İşte 2023 Mart TOKİ arsa kura sonuçları.
18.03.2023 11:38 - Son Güncelleme: 18.03.2023 11:38
TOKİ arsa kuraları kaldığı yerden devam ediyor. 17 Mart kura çekimi listesi TOKİ tarafından paylaşıldı. Buna göre, 17 Mart Cuma Eskişehir, Trabzon, Batman, Denizli, Karaman'da müstakil arsa için hak sahipleri belli olacak. Başvuru yapan vatandaşlar, il il TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı e-devlet sayfası üzerinden isim listesi bilgilerine bakabilecek. İşte, 17 Mart Eskişehir, Trabzon, Batman, Denizli, Karaman TOKİ müstakil arsa kura sonuçları isim listesi!