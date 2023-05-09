2023 kurbanlık fiyatları belli oldu: 1 koyun kaç bin TL? 1 ton dana kaç bin TL?

2023 yılında bir koyunun ortalama fiyatı tahminen 6 ile 12 bin TL arasında olması bekleniyor. Ancak, bu fiyatlar il ve kurbanlık hayvanın özelliklerine bağlı olarak değişebilir. Büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, yüksek fiyatlar nedeniyle daha uygun fiyatlı kurbanlık hayvanları aramak durumunda kalabilirler. Özellikle hayvanın cinsi, yaşı, kilosu ve sağlık durumu gibi faktörler koyun fiyatlarını etkileyen önemli unsurlar arasında yer alır.