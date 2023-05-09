2023 kurbanlık fiyatları belli oldu: 1 koyun kaç bin TL? 1 ton dana kaç bin TL?
Kurban Bayramı yaklaşırken, 2023 yılına yönelik kurbanlık fiyatları belirlenmeye başladı ve vatandaşlar uygun fiyatlı kurbanlık hayvan bulma arayışına girdi. Kurbanlık fiyatlarının belirlenmesinde birçok faktör etkili olurken, önemli detaylar da ortaya çıkmaya başladı. İşte 2023 kurbanlık fiyatlarına ilişkin merak edilen önemli bilgiler ve detaylar.
09.05.2023 12:01 - Son Güncelleme: 09.05.2023 12:01
2023 yılında bir koyunun ortalama fiyatı tahminen 6 ile 12 bin TL arasında olması bekleniyor. Ancak, bu fiyatlar il ve kurbanlık hayvanın özelliklerine bağlı olarak değişebilir. Büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, yüksek fiyatlar nedeniyle daha uygun fiyatlı kurbanlık hayvanları aramak durumunda kalabilirler. Özellikle hayvanın cinsi, yaşı, kilosu ve sağlık durumu gibi faktörler koyun fiyatlarını etkileyen önemli unsurlar arasında yer alır.