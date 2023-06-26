2023 kurbanlık fiyatları: 1 koyun kaç bin TL? 1 ton dana kaç bin TL! İşte Dana, Tosun, Düve, Koyun, Keçi ve Deve fiyatları

Kurban Bayramı yaklaşırken, her sene olduğu gibi vatandaşlar uygun fiyatlı kurbanlık hayvan arayışına girmektedir. Ancak, 2023 yılında kurbanlık hayvan fiyatlarındaki tahmini artış göz önüne alındığında, bu arayış daha da önem kazanmaktadır. Ortalama bir koyunun fiyatının 5 ile 11 Bin TL arasında olması beklenmektedir. Fakat, fiyatlar il ve kurbanlık hayvanın özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar daha uygun fiyatlı kurbanlık hayvanları bulabilmek adına farklı alternatiflere yönelmektedir.