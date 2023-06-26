2023 kurbanlık fiyatları: 1 koyun kaç bin TL? 1 ton dana kaç bin TL! İşte Dana, Tosun, Düve, Koyun, Keçi ve Deve fiyatları
Kurbanlık hayvan seçimiyle birlikte ortaya çıkan fiyatlar, büyük bir heyecan ve merak konusu olmaktan da geri kalmıyor. Kurban Bayramı yaklaşırken, her sene olduğu gibi vatandaşlar uygun fiyatlı kurbanlık hayvan arayışına girmektedir. Ancak, 2023 yılında kurbanlık hayvan fiyatlarındaki tahmini artış göz önüne alındığında, bu arayış daha da önem kazanıyor. İşte Dana, Tosun, Düve, Koyun, Keçi ve Deve fiyatları...
Kurban Bayramı yaklaşırken, her sene olduğu gibi vatandaşlar uygun fiyatlı kurbanlık hayvan arayışına girmektedir. Ancak, 2023 yılında kurbanlık hayvan fiyatlarındaki tahmini artış göz önüne alındığında, bu arayış daha da önem kazanmaktadır. Ortalama bir koyunun fiyatının 5 ile 11 Bin TL arasında olması beklenmektedir. Fakat, fiyatlar il ve kurbanlık hayvanın özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar daha uygun fiyatlı kurbanlık hayvanları bulabilmek adına farklı alternatiflere yönelmektedir.
Ayrıca, hayvanın yaşına ve kilosuna göre de fiyatlar değişkenlik gösterebilir. Özellikle büyükbaş hayvanlar, ton başına fiyatlandırıldığından, ton tosun fiyatları da merak edilmektedir. 2023 yılında ortalama bir ton tosunun fiyatının 50.000-100.000 TL arasında olması beklenmektedir. Ancak, bu fiyatlar bölgeye ve hayvanın özelliklerine göre değişkenlik gösterebilir.
Sürecin Sırrı: Doğru Seçim, Karlı Yatırım
Kurban Bayramı öncesinde hayvan seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Öncelikle, hayvanın sağlığına ve bakımına dikkat etmek gerekir.