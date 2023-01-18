2023 JGK promosyon verilecek mi, ne zaman? Jandarma promosyon anlaşması son dakika! ZAMLI Jandarma maaşı ne kadar, kaç TL?

Zamlı jandarma maaşı ve promosyon anlaşmasında son durum araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı, EGM ve TSK açıklamalarının ardından JGK promosyon verilecek mi sorusu gündeme geldi. Bu noktada ise son durum ve gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki 2023 JGK promosyon verilecek mi, ne zaman? ZAMLI Jandarma maaşı ne kadar, kaç TL? İşte Jandarma promosyon anlaşması son dakika haberleri...