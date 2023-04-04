NASA'dan dev asteroit uyarısı! 100 gergedan büyüklüğünde... 2 gün sonrası için hazırlıklı olun! Dünya'ya yaklaştığı an...

Güneş fırtınaları, sabit bir akış ve patlamalar şeklinde Dünya'ya büyük zararlar verebilir. Güneş'ten kopan manyetik fırtınaların etkisi, teknolojik aletlere giderek daha fazla bağımlı hale geldiğimiz dünyada oldukça yıkıcı olabilir.