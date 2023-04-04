RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend NASA'dan dev asteroit uyarısı! 100 gergedan büyüklüğünde... 2 gün sonrası için hazırlıklı olun! Dünya'ya yaklaştığı an...

NASA'dan dev asteroit uyarısı! 100 gergedan büyüklüğünde... 2 gün sonrası için hazırlıklı olun! Dünya'ya yaklaştığı an...

Güneş fırtınaları, Dünya için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Dünya'nın jeomanyetik alanına çarpan manyetik fırtınalar, teknolojik aletlerin işlevsiz kalmasına neden olarak yıkıcı etkiler yaratabilir. Bu tehditlerin önüne geçmek için NASA, ABD Enerji Bakanlığı ile birlikte yapay zeka kullanarak DAGGER modeli geliştirdi. Bu model, Güneş fırtınalarının Dünya üzerindeki etkilerini önceden tahmin ederek elektrik şebekeleri ve diğer kritik altyapılar üzerindeki etkilerini önlemeyi hedeflemektedir.

takvim.com.tr
04.04.2023 13:21 - Son Güncelleme: 04.04.2023 13:21
2023 FM adlı meteor, 15,8 km/s gibi bir hızla gezegenimize yaklaşıyor ve Dünya’nın en yakın noktasına 6 Nisan perşembe günü gelmesi bekleniyor.

Güneş fırtınaları, sabit bir akış ve patlamalar şeklinde Dünya'ya büyük zararlar verebilir. Güneş'ten kopan manyetik fırtınaların etkisi, teknolojik aletlere giderek daha fazla bağımlı hale geldiğimiz dünyada oldukça yıkıcı olabilir.

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2023 FM adlı meteor, 15,8 km/s gibi bir hızla gezegenimize yaklaşıyor ve Dünya’nın en yakın noktasına 6 Nisan perşembe günü gelmesi bekleniyor.

Örneğin, 1989'da Quebec'te yaşanan yıkıcı bir güneş fırtınası, milyonlarca Kanadalıyı karanlığa sürükleyerek okulları ve işletmeleri kapattı.

2023 FM adlı meteor, 15,8 km/s gibi bir hızla gezegenimize yaklaşıyor ve Dünya’nın en yakın noktasına 6 Nisan perşembe günü gelmesi bekleniyor.

Kaydedilen en yoğun güneş fırtınası olan 1859'daki Carrington Olayı ise telgraf istasyonlarında yangınlara yol açarak mesajların gönderilmesini engelledi.

2023 FM adlı meteor, 15,8 km/s gibi bir hızla gezegenimize yaklaşıyor ve Dünya’nın en yakın noktasına 6 Nisan perşembe günü gelmesi bekleniyor.

Bugün yaşansaydı, Carrington Olayı yaygın elektrik kesintileri, kalıcı elektrik kesintileri ve küresel iletişim kesintileri gibi çok daha ciddi etkileri olurdu.

2023 FM adlı meteor, 15,8 km/s gibi bir hızla gezegenimize yaklaşıyor ve Dünya’nın en yakın noktasına 6 Nisan perşembe günü gelmesi bekleniyor.

Bu tür bir teknolojik kaos, ekonomileri felce uğratabilir ve dünya çapındaki insanların güvenliğini ve geçim kaynaklarını tehlikeye atabilir.

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