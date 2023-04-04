NASA'dan dev asteroit uyarısı! 100 gergedan büyüklüğünde... 2 gün sonrası için hazırlıklı olun! Dünya'ya yaklaştığı an...
Güneş fırtınaları, Dünya için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Dünya'nın jeomanyetik alanına çarpan manyetik fırtınalar, teknolojik aletlerin işlevsiz kalmasına neden olarak yıkıcı etkiler yaratabilir. Bu tehditlerin önüne geçmek için NASA, ABD Enerji Bakanlığı ile birlikte yapay zeka kullanarak DAGGER modeli geliştirdi. Bu model, Güneş fırtınalarının Dünya üzerindeki etkilerini önceden tahmin ederek elektrik şebekeleri ve diğer kritik altyapılar üzerindeki etkilerini önlemeyi hedeflemektedir.
04.04.2023 13:21 - Son Güncelleme: 04.04.2023 13:21
Güneş fırtınaları, sabit bir akış ve patlamalar şeklinde Dünya'ya büyük zararlar verebilir. Güneş'ten kopan manyetik fırtınaların etkisi, teknolojik aletlere giderek daha fazla bağımlı hale geldiğimiz dünyada oldukça yıkıcı olabilir.
Bu tür bir teknolojik kaos, ekonomileri felce uğratabilir ve dünya çapındaki insanların güvenliğini ve geçim kaynaklarını tehlikeye atabilir.