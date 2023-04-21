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Haberler Trend 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi OY ORANLARI! "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" 14 Mayıs 2023 seçimi için SON ANKET! İşte gelen yanıtlar...

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi OY ORANLARI! "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" 14 Mayıs 2023 seçimi için SON ANKET! İşte gelen yanıtlar...

14 Mayıs 2023 seçimi için geri sayım başladı. Bu nedenle yapılan seçim anketleri de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yapılan son seçim anketinin ardından oy oranları ortaya çıktı. Pazar seçim olsa kim kazanır sorusuna cevap arayanlar için son seçim anketi sonuçları paylaşıldı. İşte 14 Mayıs 2023 seçimi anket sonuçları...

takvim.com.tr
21.04.2023 08:53 - Son Güncelleme: 21.04.2023 08:53
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi OY ORANLARI! Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? 14 Mayıs 2023 seçimi için SON ANKET! İşte gelen yanıtlar...

Son seçim anketi 14 Mayıs'a sayılı günler kala merak ediliyor. Binlerce vatandaş anket şirketleri tarafından yapılan değerlendirmeleri araştırmaya başladı. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi için oy oranları ortaya çıktı. "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna gelen cevaplar paylaşıldı. İşte 14 Mayıs 2023 için yapılan son seçim anketi ve sonuçları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi OY ORANLARI! Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? 14 Mayıs 2023 seçimi için SON ANKET! İşte gelen yanıtlar...

BU PAZAR BİR GENEL SEÇİM OLSA OYUNUZU HANGİ PARTİYE VERİRSİNİZ ?

🟧 %39,1 AK Parti

🟥 %26,2 CHP

🟦 %10,6 Yeşil Sol

⬜️ %7,4 İyi Parti

🟪 %7,3 MHP

🟫 %2,7 TİP

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi OY ORANLARI! Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? 14 Mayıs 2023 seçimi için SON ANKET! İşte gelen yanıtlar...

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM ANKETİ SONUCU

🟧 %51,7 Recep Tayyip Erdoğan

🟥 %48,3 Kemal Kılıçdaroğlu

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi OY ORANLARI! Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? 14 Mayıs 2023 seçimi için SON ANKET! İşte gelen yanıtlar...

GENAR şirketi tarafından yapılan anket sonuçları...

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi OY ORANLARI! Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? 14 Mayıs 2023 seçimi için SON ANKET! İşte gelen yanıtlar...

'Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanacak?' sorusunun çapraz tablosu....

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