2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi OY ORANLARI! "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" 14 Mayıs 2023 seçimi için SON ANKET! İşte gelen yanıtlar...
14 Mayıs 2023 seçimi için geri sayım başladı. Bu nedenle yapılan seçim anketleri de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yapılan son seçim anketinin ardından oy oranları ortaya çıktı. Pazar seçim olsa kim kazanır sorusuna cevap arayanlar için son seçim anketi sonuçları paylaşıldı. İşte 14 Mayıs 2023 seçimi anket sonuçları...
21.04.2023 08:53 - Son Güncelleme: 21.04.2023 08:53
Son seçim anketi 14 Mayıs'a sayılı günler kala merak ediliyor. Binlerce vatandaş anket şirketleri tarafından yapılan değerlendirmeleri araştırmaya başladı. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi için oy oranları ortaya çıktı. "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna gelen cevaplar paylaşıldı. İşte 14 Mayıs 2023 için yapılan son seçim anketi ve sonuçları...