2016 öncesi ehliyet alanlar bunu hemen yapsın! 18 yaşından büyükleri ilgilendiriyor! Yaptırmayanlara para cezası kesilecek!
Ülkemizde 1 Ocak 2016 tarihinden bu yana yeni tip sürücü belgesi kullanılıyor. Son paylaşılan bilgilere göre, milyonlarca kişi yeni tip sürücü belgesine geçiş yaptı. Öte yandan kimlik ve ehliyetini o tarihe kadar değiştirmeyenleri ilgilendiren haber geldi. Eski ehliyetini son değiştirme tarihinden sonra kullanmaya devam eden kişiler için cezai işlem uygulanacak. Milyonlarca şoförü ve ehliyet sahibini ilgilendiren ehliyet yenileme işlemi için son tarih duyuruldu. Eski tip ehliyet ve kimliğinizi son değiştirme tarihinden sonra değiştirmeniz gerekiyor.
01.04.2023 16:14 - Son Güncelleme: 01.04.2023 16:16
2016 öncesi ehliyet alanlar bunu hemen yapsın. 18 yaşından büyükleri ilgilendiriyor. Yaptırmayanlara para cezası kesilecek. Yeni tip sürücü belgesi 1 Ocak 2016 tarihinden bu yana Türkiye'de kullanılıyor. Yeni tip sürücü belgesi, önceki ehliyetlere göre daha güvenli ve işlevsel olmasıyla biliniyor. Eski kimlik ve ehliyeti değiştirmek için son tarih paylaşıldı. Bu tarihi kaçırıp eski ehliyetini kullanmaya devam edenlere ise para cezası kesilecek.
SON TARİH DUYURULDU
Ehliyetini yenilemek isteyenlerin için son başvuru tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eski ehliyet kullanabilirsiniz.