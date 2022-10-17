2016 model FIAT EGEA 1,3 160 BİN TL! Otomobil fiyatları yayınlandı ortalık karıştı! SON 8 GÜN! Peynir ekmek gibi satılıyor..
İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü 86 adet binek ve ticari aracı açık artırma ile satışa sunuyor. Oldukça kaliteli arabalar uygun fiyatlardan satışa sunuluyor. Başvurular ve satın alma işlemleri ise 25 Ekim günü son bulacak. İŞte o otomobiller ve fiyat listeleri..
17.10.2022 17:22 - Son Güncelleme: 17.10.2022 17:22
İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü 86 adet binek ve ticari aracı açık artırma ile satışa sunuyor. Oldukça uygun fiyatlı olan otomobil fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. İşte otomobil fiyat listesi...