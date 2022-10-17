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Haberler Trend 2016 model FIAT EGEA 1,3 160 BİN TL! Otomobil fiyatları yayınlandı ortalık karıştı! SON 8 GÜN! Peynir ekmek gibi satılıyor..

2016 model FIAT EGEA 1,3 160 BİN TL! Otomobil fiyatları yayınlandı ortalık karıştı! SON 8 GÜN! Peynir ekmek gibi satılıyor..

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü 86 adet binek ve ticari aracı açık artırma ile satışa sunuyor. Oldukça kaliteli arabalar uygun fiyatlardan satışa sunuluyor. Başvurular ve satın alma işlemleri ise 25 Ekim günü son bulacak. İŞte o otomobiller ve fiyat listeleri..

takvim.com.tr
17.10.2022 17:22 - Son Güncelleme: 17.10.2022 17:22
2016 model FIAT EGEA 1,3 160 BİN TL! Otomobil fiyatları yayınlandı ortalık karıştı! SON 8 GÜN! Peynir ekmek gibi satılıyor..

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü 86 adet binek ve ticari aracı açık artırma ile satışa sunuyor. Oldukça uygun fiyatlı olan otomobil fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. İşte otomobil fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
2016 model FIAT EGEA 1,3 160 BİN TL! Otomobil fiyatları yayınlandı ortalık karıştı! SON 8 GÜN! Peynir ekmek gibi satılıyor..

2016 MODEL FIAT EGEA 160 BİN TL

FIAT EGEA 1,3 MULTİJET URBAN-2016

Dizel

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Vatan Kompleksi Kapalı Otoparkı - Fatih

160.000,00

28.10.2022

2016 model FIAT EGEA 1,3 160 BİN TL! Otomobil fiyatları yayınlandı ortalık karıştı! SON 8 GÜN! Peynir ekmek gibi satılıyor..

RENAULT CLİO DCI SPORTTOURER JOY

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Vatan Kompleksi Kapalı Otoparkı - Fatih

180.000,00

2016 model FIAT EGEA 1,3 160 BİN TL! Otomobil fiyatları yayınlandı ortalık karıştı! SON 8 GÜN! Peynir ekmek gibi satılıyor..

MERCEDES BENZ VİTO MİNİBÜS

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Vatan Kompleksi Kapalı Otoparkı - Fatih

430.000,00

2016 model FIAT EGEA 1,3 160 BİN TL! Otomobil fiyatları yayınlandı ortalık karıştı! SON 8 GÜN! Peynir ekmek gibi satılıyor..

SEAT LEON 1,6 AB HATCHBACK

Gaziosmanpaşa Park 29 (Bor) Otoparkı

160.000,00

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