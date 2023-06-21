2000 yıllık gizemli mesaj duyanı şoklara soktu! Yüzyıllar sonra ilk kez görüntülendi! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
İznik'teki Arkeoloji Müzesi'nin tamamlanmasıyla birlikte gözler, müzenin içinde bulunan ve üzerinde gizemli bir mesaj barındıran lahide çevrildi. Arkeologlar yoğun bir şekilde çalışarak mesajı çözmeyi başardılar ve ortaya çıkan çeviri herkesi şaşırttı.
İznik'teki Arkeoloji Müzesi'nin resmi açılışı yakın bir zamanda gerçekleşecek. Ancak müzenin içinde yer alan bir lahit, açılış öncesinde gündemi meşgul etti. Lahitin üzerinde yer alan gizemli mesaj için arkeologlar titiz bir çalışma yürüttü ve sonuçta mesajın ne olduğu ortaya çıkarıldı. Mesajın çevirisi herkesi büyük bir şok etti, çünkü böyle bir şey hiç kimsenin beklediği bir şey değildi.
Müzede bulunan bir lahit, işlemeleri ve görsel estetiğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Büyük İskender'in generallerinden Antigonos'a ait olduğu düşünülen lahit mezarın üzerine işlenmiş duygusal bir mesaj ise herkesi şaşırtacak derecede ilgi çekiciydi. Müze, 5 bin yıllık tarihe ev sahipliği yapmasıyla da büyük bir ilgi odağı olmayı başarıyor.
Yeni müzede, Roma dönemine ait mermer oyun tablası ve çeşitli lahitlerin yanı sıra "savaşçı Yunan kahramanı Akhileus Lahdi", "Tanrılar Lahdi" ve Büyük İskender'in generali Antigonos Lahdi gibi dikkat çeken eserler de bulunuyor.
Antigonos'a ait olduğu düşünülen lahit, arkeoloji müzesinin en dikkat çeken eseri haline geldi. Roma harfleriyle yazılmış olan gizemli mesajın çevirisi ise arkeologlar tarafından titizlikle yapıldı. 2 bin 500 yıllık mesajın Türkçe çevirisi, herkesi derinden etkiledi: