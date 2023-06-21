2000 yıllık gizemli mesaj duyanı şoklara soktu! Yüzyıllar sonra ilk kez görüntülendi! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

İznik'teki Arkeoloji Müzesi'nin resmi açılışı yakın bir zamanda gerçekleşecek. Ancak müzenin içinde yer alan bir lahit, açılış öncesinde gündemi meşgul etti. Lahitin üzerinde yer alan gizemli mesaj için arkeologlar titiz bir çalışma yürüttü ve sonuçta mesajın ne olduğu ortaya çıkarıldı. Mesajın çevirisi herkesi büyük bir şok etti, çünkü böyle bir şey hiç kimsenin beklediği bir şey değildi.