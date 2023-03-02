200 yıl sonrasına gittim geldim diyen ünlü kahin yeni kehanetleriyle ezber bozdu! Mayıs ayının 15’ini not alın! Fırtınalar koparacak her şey...

Sosyal medyada dikkat çeken açıklamalar yapan Eno Alaric son kehanetleriyle duyanları şaşırttı. Mayıs ve Haziran aylarını işaret eden ünlü kahin o ülkede tsunami ve deprem olacağını iddia etti. 2671 yılından geldiğini iddia eden Eno Alaric isimli kullanıcı TikTok hesabından tarih vererek anlattığı yeni kehanetleriyle duyanların tüylerini ürpertti.