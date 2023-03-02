200 yıl sonrasına gittim geldim diyen ünlü kahin yeni kehanetleriyle ezber bozdu! Mayıs ayının 15'ini not alın! Fırtınalar koparacak her şey...
TikTok'ta paylaşıklarıyla adından söz ettiren bir kullanıcı son iddialarıyla herkesi şaşırttı. 2671 yılından bir zaman yolcusu olduğunu iddia eden gizemli bir sosyal medya kullanıcısı şaşırtan uyarılarda bulundu. Kahin bu ay dünyada pek çok felaketin yaşanacağını iddia ediyor. Öte yandan 12 Haziran tarihinde o ülkede 9.5 büyüklüğünde bir deprem olacağını iddia etmesi de herkesi şaşırttı.
02.03.2023 08:43 - Son Güncelleme: 02.05.2023 08:42
Sosyal medyada dikkat çeken açıklamalar yapan Eno Alaric son kehanetleriyle duyanları şaşırttı. Mayıs ve Haziran aylarını işaret eden ünlü kahin o ülkede tsunami ve deprem olacağını iddia etti. 2671 yılından geldiğini iddia eden Eno Alaric isimli kullanıcı TikTok hesabından tarih vererek anlattığı yeni kehanetleriyle duyanların tüylerini ürpertti.