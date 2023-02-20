20 Şubat - 1 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu! CarrefourSa’da yağ, şeker, 15’li yumurta fiyatı düştü! Yeni hafta fiyat listesi: Tenekesi 34,50 TL!

CarrefourSa 20 Şubat - 1 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta onlarca üründe indirim uygulandı. Kataloga göre, Ayçiçek Yağı Pet 5 lt 144,50 TL'ye, Yarım Yağlı Süt 1 lt 17,50 TL'ye, Toz Şeker 5 kg 105,75 TL, Gönen Baldo Pirinç 1 kg 36,00 TL, Domates Salçası 830 g Teneke 34,50 TL, Yeşil Mercimek 1 Kg 27,50 TL, Tuvalet Kağıdı 2 Katlı 16'lı 69,50 TL, Yumuşatıcı Bahar Çiçekleri 3 Lt 32,50 TL, Bio Organik Tam Buğday Un 1 kg 26,90 TL'ye düştü. İşte CarrefourSa'da indirime giren tüm ürünler...