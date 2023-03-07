20 saniye süreniz var! Kronometrelerinizi ayarlayın! Resimdeki karaca bulabilen o kadar az ki...

İnternette görsel bulmacalar daha popüler bir hal almaya başladı. Çeşitli görüntüler içerisinde hedefi belirlenen objeyi bulmak insanlara keyifli anlar yaşatıyor. Sizinle bugün paylaştığımız görüntüde geyiklerin arasındaki karacayı bulabilir misiniz sorusu yöneltiliyor. Çözümü kolay olmayan bu testle dikkat seviyenizi kolaylıkla ölçebilirsiniz. Peki, geyiklerin arasındaki karacayı bulabilir misin? Şimdi hep beraber aramaya başlayabiliriz.