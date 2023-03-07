20 saniye süreniz var! Kronometrelerinizi ayarlayın! Resimdeki karaca bulabilen o kadar az ki...
Kronometrelerinizi ayarlayın. 20 saniye süreniz var. Resimdeki karaca nerede sorusu bu testte size yöneltildi. Görsel testler olarak da bilinen optik yanılsamalar görsel algınızı kontrol etmenize yardımcı bir tür yanılsamadır. Gerçeklikten farklı olan görsel algıyla karakterize edilirler. Basit bir ifadeyle gözümüzle gördüğümüz sahneyi veya görüntüyü net bir şekilde algılayamadığımız görsellerdir. Geyik sürüsüne girmiş karacayı görmek için 20 saniyen var.
07.03.2023 08:59 - Son Güncelleme: 07.03.2023 09:00
İnternette görsel bulmacalar daha popüler bir hal almaya başladı. Çeşitli görüntüler içerisinde hedefi belirlenen objeyi bulmak insanlara keyifli anlar yaşatıyor. Sizinle bugün paylaştığımız görüntüde geyiklerin arasındaki karacayı bulabilir misiniz sorusu yöneltiliyor. Çözümü kolay olmayan bu testle dikkat seviyenizi kolaylıkla ölçebilirsiniz. Peki, geyiklerin arasındaki karacayı bulabilir misin? Şimdi hep beraber aramaya başlayabiliriz.
ÇOĞU KİŞİ BULAMIYOR
Ancak net olarak söyleyebiliriz ki gizlenen karacayı bulmak fark etmek zordur. Bu nedenle dikkatlice bakmanızı öneririz.
Resme yakından bakıp resmin vurgulanan alanına bakarsanız gizlenmiş karacayı rahatlıkla görülebilirsiniz