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20 saniye süreniz var! Kronometrelerinizi ayarlayın! Resimdeki karaca bulabilen o kadar az ki...

Kronometrelerinizi ayarlayın. 20 saniye süreniz var. Resimdeki karaca nerede sorusu bu testte size yöneltildi. Görsel testler olarak da bilinen optik yanılsamalar görsel algınızı kontrol etmenize yardımcı bir tür yanılsamadır. Gerçeklikten farklı olan görsel algıyla karakterize edilirler. Basit bir ifadeyle gözümüzle gördüğümüz sahneyi veya görüntüyü net bir şekilde algılayamadığımız görsellerdir. Geyik sürüsüne girmiş karacayı görmek için 20 saniyen var.

07.03.2023 08:59 - Son Güncelleme: 07.03.2023 09:00
20 saniye süreniz var! Kronometrelerinizi ayarlayın! Resimdeki karaca bulabilen o kadar az ki...

İnternette görsel bulmacalar daha popüler bir hal almaya başladı. Çeşitli görüntüler içerisinde hedefi belirlenen objeyi bulmak insanlara keyifli anlar yaşatıyor. Sizinle bugün paylaştığımız görüntüde geyiklerin arasındaki karacayı bulabilir misiniz sorusu yöneltiliyor. Çözümü kolay olmayan bu testle dikkat seviyenizi kolaylıkla ölçebilirsiniz. Peki, geyiklerin arasındaki karacayı bulabilir misin? Şimdi hep beraber aramaya başlayabiliriz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
20 saniye süreniz var! Kronometrelerinizi ayarlayın! Resimdeki karaca bulabilen o kadar az ki...

RESİMDEKİ KARACA NEREDE?

Geyiklerin içerisine sızmış karacayı aramaya başlıyoruz.

20 saniye süreniz var! Kronometrelerinizi ayarlayın! Resimdeki karaca bulabilen o kadar az ki...

Bazı insanlar aranan hayvanı hızlı bir şekilde görebiliyor.

20 saniye süreniz var! Kronometrelerinizi ayarlayın! Resimdeki karaca bulabilen o kadar az ki...

ÇOĞU KİŞİ BULAMIYOR

Ancak net olarak söyleyebiliriz ki gizlenen karacayı bulmak fark etmek zordur. Bu nedenle dikkatlice bakmanızı öneririz.

20 saniye süreniz var! Kronometrelerinizi ayarlayın! Resimdeki karaca bulabilen o kadar az ki...

Resme yakından bakıp resmin vurgulanan alanına bakarsanız gizlenmiş karacayı rahatlıkla görülebilirsiniz

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