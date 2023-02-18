20 kişi denedi 1'i bile başarıya ulaşamadı! Zihin yoran IQ testi: Resimdeki tilki nerede?

Bu görüntü bir grup kazın bir gölün önünde dolaştığını anları gösteriyor. İlk bakışta resim sıradan görünüyor olabilir. Ancak görselde bir tilki gizleniyor. İnsanların sadece %1'i mevcut resmin içinde kazların hemen etrafında saklanan gizli tilkiyi 10 saniyede görebiliyor. Görüntüyü paylaşan kişi internet kullanıcılarına gizlenmiş tilkiyi bulamayacağına dair meydan okuyor: Sadece yüksek zekaya sahip kişilerin bu optik illüzyon testini çözebildiği söyleniyor. Şimdi kazların peşine düşmüş olan tilkiyi arayabiliriz.