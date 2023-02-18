Vav TV İzle
Haberler Trend 20 kişi denedi 1'i bile başarıya ulaşamadı! Zihin yoran IQ testi: Resimdeki tilki nerede?

20 kişi denedi 1'i bile başarıya ulaşamadı! Zihin yoran IQ testi: Resimdeki tilki nerede?

Optik yanılsamalar bir görüntüyü gördüğümüzde kolayca aldandığımız veya yanlış algıladığımız paylaşımlardır. Bugün paylaşılan resimde gölün yakınında bir kaz grubu yer alıyor. Ancak kaz grubunun haberi olmadan yakınlarda pusuya yatmış bir tilki vardır. Bu resmi görenlerin çoğu tilkiyi hemen fark edemiyor. Peki, size tanımlanan süre içerisinde gizlenmiş hayvanı bulabilir misiniz? İşte asırlık IQ testi

18.02.2023 08:56 - Son Güncelleme: 18.02.2023 08:56
Zihin yoran IQ testi... 20 kişi denedi 1’i bile başarıya ulaşamadı! Resimdeki tilki nerede?

Bu görüntü bir grup kazın bir gölün önünde dolaştığını anları gösteriyor. İlk bakışta resim sıradan görünüyor olabilir. Ancak görselde bir tilki gizleniyor. İnsanların sadece %1'i mevcut resmin içinde kazların hemen etrafında saklanan gizli tilkiyi 10 saniyede görebiliyor. Görüntüyü paylaşan kişi internet kullanıcılarına gizlenmiş tilkiyi bulamayacağına dair meydan okuyor: Sadece yüksek zekaya sahip kişilerin bu optik illüzyon testini çözebildiği söyleniyor. Şimdi kazların peşine düşmüş olan tilkiyi arayabiliriz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Zihin yoran IQ testi... 20 kişi denedi 1’i bile başarıya ulaşamadı! Resimdeki tilki nerede?

RESİMDEKİ TİLKİ NEREDE?

Yukarıdaki görüntü insanları ormanın içinde kaz avlayan gizli tilkiyi görmeye zorlayan optik illüzyon olarak paylaşıldı.

Zihin yoran IQ testi... 20 kişi denedi 1’i bile başarıya ulaşamadı! Resimdeki tilki nerede?

10 SANİYEDE BULABİLECEK MİSİN?

Peki, siz görselde başarılı bir şekilde saklanan tilkiyi 10 saniyede bulabilecek misiniz? Şimdi detaylıca bakmaya devam edin.

Zihin yoran IQ testi... 20 kişi denedi 1’i bile başarıya ulaşamadı! Resimdeki tilki nerede?

ÇOK AZ KİŞİ GÖREBİLİYOR

İnsanların sadece %1'i mevcut resmin içinde kazların hemen etrafında saklanan gizli tilkiyi 11 saniyede görebiliyor.

Zihin yoran IQ testi... 20 kişi denedi 1’i bile başarıya ulaşamadı! Resimdeki tilki nerede?

İPUCU HAZIR

Ağacın üzerine hemen dikkatlice bakmaya başlayın. O alanda tilkiyi görmeye başlayabilirsiniz.

Zihin yoran IQ testi... 20 kişi denedi 1’i bile başarıya ulaşamadı! Resimdeki tilki nerede?

İŞTE TİLKİNİN SAKLANDIĞI YER

Eğer hala o alanda tilki bulamıyorsanız merak etmeyin. Aşağıdaki görselle size yardımcı olacağız. İşte tilkinin yeri

SON DAKİKA