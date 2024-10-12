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2 yılda 72 kilo verdiren rutin: Özellikle her yemekten sonra...

Hareketsiz yaşam tarzı ve yanlış beslenme rutini kontrolsüz kilo alımına neden oluyor. Ancak 2 yılda 72 kilo veren Amber Clemens'a göre şimdi paylaşacağımız maddelere dikkat ederek kısa sürede fit bir vücuda sahip olabilirsiniz. İşte Clemens'a göre kilo vermenin sırları...

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Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 17:47 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 17:47
2 yılda 72 kilo verdiren rutin: Özellikle her yemekten sonra...

Sağlıklı bir yaşam sürmek için dengeli bir kiloya sahip olmak önemli. Kilo verme sürecinde en etkili şeylerin başında ise kalori açığı yaratmak geliyor. Zayıflama koçu Amber Clemens, doğru diyet ve egzersizle 2 yılda 72 kilo verdiğini paylaşarak, kilo vermek isteyenlerin her şeyden önce yediğinden daha fazla kalori yakması gerektiğini ifade ediyor.

2 yılda 72 kilo verdiren rutin: Özellikle her yemekten sonra...

Günlük 7 bin adım yeterli

Clemens, günlük 10 bin adım atmanın ideal olduğuna dair yaygın bilinen görüşlerin aksine, günlük 7 bin adım atarak da dilediğiniz forma ulaşabileceğinizi açıklıyor.

2 yılda 72 kilo verdiren rutin: Özellikle her yemekten sonra...

Özellikle bunlardan uzak durulmalı

Gazlı içecekler ve meyve sularından kesinlikle uzak durulması gerektiğini paylaşan Clemens, ''Bunları tüketerek günlük beslenmenize kalori, yağ ve şeker eklemiş olursunuz'' diyor.

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