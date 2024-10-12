2 yılda 72 kilo verdiren rutin: Özellikle her yemekten sonra...

Sağlıklı bir yaşam sürmek için dengeli bir kiloya sahip olmak önemli. Kilo verme sürecinde en etkili şeylerin başında ise kalori açığı yaratmak geliyor. Zayıflama koçu Amber Clemens, doğru diyet ve egzersizle 2 yılda 72 kilo verdiğini paylaşarak, kilo vermek isteyenlerin her şeyden önce yediğinden daha fazla kalori yakması gerektiğini ifade ediyor.