2 timsah arasındaki 3 farkı bulan çok az! Deneyenlerin %90'ı faka basıyor. 20 saniye süreniz var. Sosyal medyada viral olan bir test, batakta bir timsahın resmedildiği bir farkı bul testidir. Bu tarz testlerde benzer görüntüler alt alta yerleştirilir ve ancak birbirinden farklılıklar içerir. Farkları bulmanız istenir. Bu meydan okumayla zeka seviyenizi ve gözlem becerilerinizi test edebilirsiniz. Paylaşımı yapan sayfanın verdiği bilgiye göre katılanların %98'i aradaki farkları bulamamıştır.