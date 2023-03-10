2 tarihi bir köşeye yazın! 277 yıl sonrasından geldim diyen zaman yolcusu kehanetlerini peş peşe yağdırdı! 2300 yılında insanların yerine...

2 tarihi bir köşeye yazın. 277 yıl sonrasından geldim diyen zaman yolcusu kehanetlerini peş peşe yağdırdı. 2300 yılında dünyayı onlar ele geçirecek. Kendisini zaman yolcusu olarak tanımlayan Gerald Gardner sözleriyle insanları şoke etti. 2300 yılına gittiğini söyleyen Gardner uyandığında büyük bir şok yaşadığını sözlerine ekledi. En çarpıcı açıklamalarından birisi de büyük binaları olan bir şehirde uyandığını ve yüzen şehirler gördüğünü söylemesi oldu.