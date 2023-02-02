2 Şubat Yeşil Kuyruklu Yıldız’ın burçlara etkileri! Aslan, Boğa, İkizler, Oğlak... 50.000 yıl sonra bir ilk! Gece görebilirsiniz!

Yeşil Kuyruklu Yıldız'ın burçlara etkileri merak ediliyor. 1 Şubat 2023 itibariyle Dünya üzerinden geçecek olan bu kuyruklu yıldız çıplak gözle de görülebilecek. Mart 2022'de keşfedilen ve resmi adı C/2022 E3 (ZTF) olan kuyruklu yıldız bilim dünyası tarafından heyecanla bekleniyor. Aynı zamanda astrologlar da bu kuyruklu yıldız hakkında peş peşe uyarılarda bulundu. NASA yapılan açıklamada bu yıldız 50 bin yıl aranın ardından Dünya'ya çok yakın bir mesafeye yaklaşacak. Peki, Yeşil Kuyruklu Yıldız'ın burçlara etkileri neler? Yeşil Kuyruklu Yıldız saat kaçta geçecek? İşte Yeşil Kuyruklu Yıldız'ın burçlara etkileri ve tüm detaylar...