RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend 2. Dünya Savaşı sırasında yakayı ele verdi! İlk kez görenler 1943 yılındaki bu kareye iyi odaklansın! Adamın elinde tuttuğu cihaz aslında...

2. Dünya Savaşı sırasında yakayı ele verdi! İlk kez görenler 1943 yılındaki bu kareye iyi odaklansın! Adamın elinde tuttuğu cihaz aslında...

Zaman yolculuğu, insanların ilgisini çeken bir konu oluyor ve son zamanlarda dikkat çeken iddialar gündeme geliyor. İkinci Dünya Savaşı döneminde çekilen bir fotoğraf bu teoriyi destekleyen iddiaların yeniden alevlenmesine neden oldu. Fotoğrafta henüz o tarihlerde icat edilmemiş olan bir cep telefonu kullanan bir adamın olduğu iddia edildi ve bu iddia sosyal medyada viral oldu. İnsanların bir kısmı adamın elindeki nesnenin telefon olduğunu iddia ederken bir kısmı da bunun mümkün olamayacağını ifade etti.

08.04.2023 09:35 - Son Güncelleme: 08.04.2023 09:35
2. Dünya Savaşı sırasında yakayı ele verdi! İlk kez görenler 1943 yılındaki bu kareye iyi odaklansın! Adamın elinde tuttuğu cihaz aslında...

Zaman yolcusu 2. Dünya Savaşı sırasında yakayı ele verdi. İlk kez görenler 1943 yılındaki bu kareye iyi odaklansın. Adamın elinde tuttuğu telefon iddiaları son günlerde dikkat çekti. Zaman yolculuğu teorisi genellikle imkansız olarak kabul edilirken bazı fotoğraflar bu teoriyi destekleyen iddiaları ortaya çıkarıyor. Bu fotoğraflardan biri de İzlanda'nın Reykjavík kentinde 1943 yılında çekilen fotoğraf oldu. Bu fotoğrafta, bir kişinin cep telefonuyla konuştuğu ve zaman yolcusu olduğu iddia ediliyor.

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2. Dünya Savaşı sırasında yakayı ele verdi! İlk kez görenler 1943 yılındaki bu kareye iyi odaklansın! Adamın elinde tuttuğu cihaz aslında...

TELEFONLA MI KONUŞUYOR?

Fotoğraf New York Post'ta da yer buldu ve 1940'lı yıllara ait olduğu belirtildi.

2. Dünya Savaşı sırasında yakayı ele verdi! İlk kez görenler 1943 yılındaki bu kareye iyi odaklansın! Adamın elinde tuttuğu cihaz aslında...

Fotoğrafta asker kıyafeti giymeyen bir kişi modern bir cep telefonu kullanıcısının yapacağı gibi elini kulağına yakın tutarak açık renkli bir trençkot giymiştir.

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2. Dünya Savaşı sırasında yakayı ele verdi! İlk kez görenler 1943 yılındaki bu kareye iyi odaklansın! Adamın elinde tuttuğu cihaz aslında...

Sosyal medyadaki kullanıcılar adamın bir zaman yolcusu olduğu konusunda ısrarcı yorumlar yapıyor.

2. Dünya Savaşı sırasında yakayı ele verdi! İlk kez görenler 1943 yılındaki bu kareye iyi odaklansın! Adamın elinde tuttuğu cihaz aslında...

İzlandalı Facebook grubu Gamlar ljósmyndir'de Kristjan Hoffmann tarafından ilk kez 2016'da paylaşılan fotoğraf, zaman yolculuğu teorisyenlerinin ilgisini çekti.

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