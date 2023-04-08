2. Dünya Savaşı sırasında yakayı ele verdi! İlk kez görenler 1943 yılındaki bu kareye iyi odaklansın! Adamın elinde tuttuğu cihaz aslında...

Zaman yolcusu 2. Dünya Savaşı sırasında yakayı ele verdi. İlk kez görenler 1943 yılındaki bu kareye iyi odaklansın. Adamın elinde tuttuğu telefon iddiaları son günlerde dikkat çekti. Zaman yolculuğu teorisi genellikle imkansız olarak kabul edilirken bazı fotoğraflar bu teoriyi destekleyen iddiaları ortaya çıkarıyor. Bu fotoğraflardan biri de İzlanda'nın Reykjavík kentinde 1943 yılında çekilen fotoğraf oldu. Bu fotoğrafta, bir kişinin cep telefonuyla konuştuğu ve zaman yolcusu olduğu iddia ediliyor.