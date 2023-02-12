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2. dönem online sınavlar ne zaman yapılacak? Üniversite uzaktan eğitim sınavları nasıl oluyor? Okullarda sınavlar online mı olacak? MEB- YÖK son dakika...

Deprem nedeniyle eğitimle ilgili son dakika açıklamalar gelmeye devam ediliyor. Başkan Erdoğan, ''Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.'' ifadelerine yer verdi. Peki, Üniversite uzaktan eğitim sınavları nasıl oluyor? 2. dönem online sınavlar ne zaman yapılacak? Okullarda sınavlar online mı olacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr
12.02.2023 15:58 - Son Güncelleme: 12.02.2023 15:59
Üniversite uzaktan eğitim sınavları nasıl oluyor? 2. dönem online sınavlar ne zaman yapılacak? Okullarda sınavlar online mı olacak? MEB- YÖK son dakika...

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremi 10 ilde büyük bir yıkama neden oldu. Bu gelişmeler sonrası MEB ve YÖK tarafından eğitimle alakalı bir dizi önlem alınmaya devam ediliyor. Son dakika açıklamaya göre, üniversiteler 2. dönemde uzaktan eğitime geçecek. Peki, Üniversite uzaktan eğitim sınavları nasıl oluyor? 2. dönem online sınavlar ne zaman yapılacak? Okullarda sınavlar online mı olacak? İşte detaylar...

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Üniversite uzaktan eğitim sınavları nasıl oluyor? 2. dönem online sınavlar ne zaman yapılacak? Okullarda sınavlar online mı olacak? MEB- YÖK son dakika...

ÜNİVERSİTELER İÇİN UZAKTAN EĞİTİM KARARI
Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da incelemelerde bulundu.

Üniversite uzaktan eğitim sınavları nasıl oluyor? 2. dönem online sınavlar ne zaman yapılacak? Okullarda sınavlar online mı olacak? MEB- YÖK son dakika...

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı, ''Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.'' dedi.

Buna göre; Üniversiteler yaz sonuna kadar tatil edilerek, uzaktan eğitim şeklinde eğitim öğretime devam edecek.

Üniversite uzaktan eğitim sınavları nasıl oluyor? 2. dönem online sınavlar ne zaman yapılacak? Okullarda sınavlar online mı olacak? MEB- YÖK son dakika...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU
Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu.

Üniversite uzaktan eğitim sınavları nasıl oluyor? 2. dönem online sınavlar ne zaman yapılacak? Okullarda sınavlar online mı olacak? MEB- YÖK son dakika...

Üniversite eğitim dönemiyle ilgili konuşan Erdoğan, "Bir yıl içinde inşa ve ihya çalışmalarını halledeceğiz. Türkiye genelindeki tüm KYK yurtları yaz sonuna kadar depremzedelere tahsis edilecek. Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

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