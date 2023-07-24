2 adımda gençleştiriyor! Botoks yerine evde uygulanan basit çözüm! Duştan sonra yapmanız gereken tek şey...

Yüzünüzde oluşan kırışıkların tamamının yaşlanma kaynaklı olmadığını biliyor muydunuz? Son yapılan araştırmalar, yüzde oluşan alın kırışıklıklarının sadece yaş kaynaklı olmadığını ortaya koyuyor. ABD'li doktorlar, "dehidrasyon çizgisi" olarak adlandırılan bu kırışıklıkların yaşlılık çizgileriyle benzer göründüğünü belirtiyor. Ancak, ciltte yeterli nem dengesini sağlamak, bu kırışıklıkların görünümünü azaltmada etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor. İşte kırışıklıkları minimuma indirmek için yapmanız gerekenler...