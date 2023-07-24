2 adımda gençleştiriyor! Botoks yerine evde uygulanan basit çözüm! Duştan sonra yapmanız gereken tek şey...
Yüzün gençleşmesi için doğal yöntem: Botoks yerine evde uygulanan basit çözüm! Yüzde belirginleşen ince çizgiler, özellikle kadınlar için can sıkıcı bir konu olabilir. Ancak ABD'li Dr. Mary Stevenson, ciltteki kırışıklıkların bazen basit bir nedenle ortaya çıkabileceğini ve botoks gibi uygulamalara ihtiyaç duyulmadan da genç görünmenin mümkün olduğunu belirtiyor. Dr. Stevenson'ın önerdiği doğal yöntem, evde kolaylıkla uygulanabilen bir çözüm olarak dikkat çekiyor. Ciltteki kırışıklıkların nedeni olarak çoğu zaman cildin nem dengesinin bozulduğu ve yeterince nemlenemediği gösteriliyor. İşte detaylar...
Yüzünüzde oluşan kırışıkların tamamının yaşlanma kaynaklı olmadığını biliyor muydunuz? Son yapılan araştırmalar, yüzde oluşan alın kırışıklıklarının sadece yaş kaynaklı olmadığını ortaya koyuyor. ABD'li doktorlar, "dehidrasyon çizgisi" olarak adlandırılan bu kırışıklıkların yaşlılık çizgileriyle benzer göründüğünü belirtiyor. Ancak, ciltte yeterli nem dengesini sağlamak, bu kırışıklıkların görünümünü azaltmada etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor. İşte kırışıklıkları minimuma indirmek için yapmanız gerekenler...
Dermatalog Dr. Mary Stevenson, ''Dehidrasyon çizgileri, cildimiz kuru olduğunda gördüğümüz ince çizgilerdir. Kırışıklıklar ise yaşlanma, ultraviyole ışığa maruz kalma, sigara içme, gözlerini kısma ve gülümseme gibi aynı yüz ifadelerini tekrar tekrar yapma gibi uzun vadeli faktörlerden kaynaklanır. Dehidrasyon hatları daha çok kısa vadeli bir sorundur'' sözlerini kullandı.