2. Abdülhamid, Adnan Menderes, Turgut Özal... Tarihi liderlerin bu fotoğraflarını ilk kez göreceksiniz! Hafızanızdaki tüm fotoğraflara format atın!

Tarihte etkili olmuş liderlerin gençlik fotoğrafları insanların dikkatini çekmeye devam ediyor. Bilindiği üzere Osmanlı Devleti'nin son yıllarında döneminde fotoğrafçılığın gelişmesi, özellikle Sultan Abdülaziz ve sonrasında tahta geçen padişahların portrelerine ulaşmamızı kolaylaştırdı. Ancak Abdülaziz öncesindeki padişahların portrelerine saraya gelmiş ressamların çizimleri aracılığıyla erişilebiliyor. İşte tarihe damgasını vurmuş liderin gençlik fotoğrafları!