2-4-6-8 kaç kilo fazlanız varsa hemen kurtulun! Sadece 5 dakikada hazırlanıyor! Bu kür bağırsaklarınızı harıl harıl çalıştıracak!
Maydanoz mutfakların en çok kullanılan sebzelerinden biridir. Özellikle salatalarda kullanılan maydanoz aynı zamanda çeşitli yemeklerin vazgeçilmez bir malzemesidir. Ancak, maydanozun sağlık açısından birçok faydası olduğu bilinmektedir. Maydanoz kürü de bu faydaları en iyi şekilde elde etmenizi sağlayan bir yöntemdir. Fazla ödemlerinizden, kilolarınızdan bu kürü düzenli kullanarak kurtulabilirsiniz. Bu yazıda sizlere maydanoz kürü yapımı hakkında detaylı bilgi vereceğiz.
27.02.2023 12:00 - Son Güncelleme: 27.02.2023 12:00
Maydanoz kürü, maydanozun suyu kullanılarak hazırlanan bir içecektir. Maydanozun sağlık açısından birçok faydası olduğundan maydanoz kürü de bu faydaları daha yoğun bir şekilde elde etmenizi sağlar. Maydanoz kürü bağırsakları temizleyerek sindirim sistemini düzenler, idrar söktürücü etkisiyle ödem atmanızı sağlar, cildinizi güzelleştirir ve kilo vermenize yardımcı olur. Ayrıca maydanoz kürü düzenli olarak tüketildiğinde, vücudunuzda biriken toksinleri atmanıza yardımcı olur ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir.
Yapılışı:
Taze maydanozları iyice yıkayın ve saplarını ayıklayın.
Maydanozları küçük parçalara ayırın ve blender ya da robot kullanarak püre haline getirin.