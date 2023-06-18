2, 3 gün sürecek! Zincir darmaduman oldu! Herkes hemen baksın! İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya ve Düzce...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı