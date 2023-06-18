2, 3 gün sürecek! Zincir darmaduman oldu! Herkes hemen baksın! İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya ve Düzce...
Hava durumu uzmanlarından Mete Ökten, önümüzdeki günlerde beklenen yağışların özellikle gece saatlerinde daha etkili olacağını belirtti. Yaptığı açıklamada, yağışların yaklaşık 3 gün boyunca devam edeceğini aktardı. Meteorolojik verilere dayanarak yaptığı değerlendirmede, yağışlı bir dönemin başlangıcının yaklaştığını ve özellikle gece saatlerinde şiddetleneceğini vurguladı. Bu durumun, halkın dikkatini artırması gereken bir konu olduğuna dikkat çekti.
18.06.2023 11:18 - Son Güncelleme: 18.06.2023 11:18
Marmara bölgesinde büyük önem taşıyan yağışlar hakkında bir uzman açıklama yaptı. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından İstanbul ve Marmara Bölgesi için dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Ökten, hava koşullarının hareketlendiğini ve İstanbul'un da yağışlardan etkileneceğini belirtti.
Bu açıklamalar, Marmara Bölgesi için beklenen yağışların önemini ve etkilerini göstermektedir. Özellikle İstanbul'un uzun süredir beklediği yağışların bu dönemde gerçekleşecek olması, bölgede yaşanan kuraklık sorununa bir nebze de olsa çözüm getirebilir. Yağışın Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Düzce gibi çevre illeri de etkilemesi bekleniyor.