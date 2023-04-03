2-3-4-5-6-7 Nisan'da ayçiçek yağı 146 TL'nin altında satılacak! A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Yoğurt, soğuk baklava, meyve çeşitleri...
Yeni haftanın indirimleri belli oldu! A101'de bu hafta yüzlerce üründe dev indirimler yapıldı. Vatandaşların her hafta araştırdığı güncel akteül ürünler kataloğu yenilendi. İşte A101 2-7 Nisan 2023 aktüel ürünleri.
03.04.2023 11:50 - Son Güncelleme: 03.04.2023 11:50
A101'nin 1-7 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Nisan ayında rekor kampanyalar başladı. Bu hafta A101'de ayçiçek yağı 145 TL'ye satılacak. Yoğurt, soğuk baklava, meyve çeşitlerinde de büyük indirimler uyguladı. İşte A101 güncel aktüel ürünleri fiyat listesi...