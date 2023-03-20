1999 yılı öncesinde sigorta girişi olanlara bayram ettirecek gelişme! Erken emekli olmayı gönülden isteyenlere flaş haber! İşte şartlar ve detaylar

Erken emeklilik, çalışanların birçoğunun hayallerinden biridir. Ancak, erken emeklilik için belli şartlar vardır. Bu şartlar arasında 3600 prim gün sayısı ve 10-15 yıl arasında sigortalı olmak yer alır. Fakat, 1999 öncesinde sigorta girişi yapanlar, diğerlerine göre daha avantajlı bir konumdadırlar. Bu yazıda, 1999 öncesi sigorta girişi olanların erken emeklilik hakkını nasıl kullanabileceklerini açıklayacağız.