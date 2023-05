1989'daki kehanetleri ortaya çıktı! The Simpsons yine tahmin etti! 2024-2026 yıllarında...

The Simpson dizisinde yer alan bölümler günümüzde bir bir ortaya çıkıyor. Özellikle sosyal medyada dolaşan bir video görenleri şaşkınlığa uğrattı. The Simpsons'un bir bölümünde doların tamamen değersizleşeceğine ve onun yerine sanal para kullanılacağına vurgu yapılıyor. Günümüzde birçok tahmini ortaya çıkan The Simpsons dizisinin yeni kehaneti oldukça konuşuluyor. Peki, Simpsonlar 2024 kehanetleri neler? The Simpsons dolar değersizleşecek mi? İşte 2024 yılında yaşanması beklenen olaylar...