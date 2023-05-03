1989'daki kehanetleri ortaya çıktı! The Simpsons yine tahmin etti! 2024-2026 yıllarında...

ABD VE ÇİN ARASINDA BİR NÜKLEER SAVAŞ

Simpsonlar ABD ile Çin arasında bir nükleer savaş olabileceğini tahmin ediyor. Bir bölümünde haber spikerinin "Amerika ve Çin'in savaş ilan ettiğini büyük bir üzüntüyle bildiririm. Büyük bir nükleer saldırının bir saat içinde kıyılarımıza ulaşması bekleniyor!" ifadeleri kullanılmıştı.