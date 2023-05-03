1989'daki kehanetleri ortaya çıktı! The Simpsons yine tahmin etti! 2024-2026 yıllarında...
The Simpsons'un yeni tahminleri en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Uzun süredir devam eden dizi, geleceğimizi tahmin etme konusunda büyük ün kazandı. Daha önce, Lady Gaga'nın Super Bowl performansı, Donald Trump başkanlığı, Coronavirüs ve daha fazlasını önceden bilen bu yapım hala gizemini koruyor. İşte The Simpsons'un yeni tahminleri...
The Simpson dizisinde yer alan bölümler günümüzde bir bir ortaya çıkıyor. Özellikle sosyal medyada dolaşan bir video görenleri şaşkınlığa uğrattı. The Simpsons'un bir bölümünde doların tamamen değersizleşeceğine ve onun yerine sanal para kullanılacağına vurgu yapılıyor. Günümüzde birçok tahmini ortaya çıkan The Simpsons dizisinin yeni kehaneti oldukça konuşuluyor. Peki, Simpsonlar 2024 kehanetleri neler? The Simpsons dolar değersizleşecek mi? İşte 2024 yılında yaşanması beklenen olaylar...
ABD VE ÇİN ARASINDA BİR NÜKLEER SAVAŞ
Simpsonlar ABD ile Çin arasında bir nükleer savaş olabileceğini tahmin ediyor. Bir bölümünde haber spikerinin "Amerika ve Çin'in savaş ilan ettiğini büyük bir üzüntüyle bildiririm. Büyük bir nükleer saldırının bir saat içinde kıyılarımıza ulaşması bekleniyor!" ifadeleri kullanılmıştı.