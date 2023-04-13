1902 yılında çekilen bu fotoğraf zaman yolcusu iddialarını yeniden harladı! İki kareyi yan yana görenler şok... Bir yaşınıza daha gireceksiniz!

Sosyal medya son zamanlarda dünyada yaşanan olaylarla ilgili haberleri hızla yayma konusunda oldukça etkili bir araç haline geldi. Ancak yanlış bilgi ve yanlış yönlendirme de aynı şekilde hızla yayılabiliyor. Bu durum son günlerde bir fotoğraf karesinin yayılmasıyla bir kez daha ortaya çıktı. 121 yıl önce çekildiği iddia edilen fotoğrafta, Greta Thunberg'e benzer bir kız çocuğu yer alıyor. Peki, bu fotoğraf gerçek mi yoksa yalan mı? Şimdi detayları size aktarıyoruz.