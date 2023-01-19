19-31 Ocak İŞKUR hastanelere en az ilkokul mezunu personel alım ilanları! Hastane hizmetlisi, temizlik görevlisi, beden işçisi, garson alımı başvuru şartları nedir?

İŞKUR tarafından hayata geçirilen resmi web sitesiyle birlikte açık iş ilanlarını görme ve bu ilanlara başvurmanın yanısıra, iş arayanlara İŞKUR'a kayıt olma, işinden ayrılanlara işsizlik sigortasına başvurma, mesleki eğitim almak isteyenlere de mesleki eğitim kurslarıyla ilgili bilgi alma imkanı verilmektedir. Bu anlamda hastanelere alım yapılacak. Peki hastane hizmetlisi, temizlik görevlisi, beden işçisi, garson alımı başvuru şartları nedir?