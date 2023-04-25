1808 tarihli Osmanlı parası adeta servet değerinde! II. Mahmud dönemine ait... Tam 500 milyon TL fiyatı var!
Osmanlı dönemine ait tarihi paraların elektronik ticaret platformlarında satışa sunulması, son dönemde milyonlarca lira değerinde ilanların yayınlanmasına sebep oldu. Bu ilanlar arasında 2'nci Mahmud dönemine ait 1223 tarihli altın para en yüksek fiyattan satışa sunuldu ve 500 milyon liraya sahibini bekliyor. Ancak, tarihi değeri olan eserlerin satışı konusunda tüketicilerin dikkatli olması gerekiyor.
25.04.2023 16:47 - Son Güncelleme: 25.04.2023 16:47
Elektronik ticaret platformları üzerinde Osmanlı dönemine ait tarihi paraların satışı yapılmaktadır. Bu paraların çoğu Osmanlı İmparatorluğu'na ait olup, farklı dönemlerde kullanılan yabancı paralar da yer almaktadır. Satış ilanlarında "koleksiyonculara yönelik", "eski para", "tarihi para" gibi ifadeler kullanılmaktadır. İlanlarda, hangi döneme ait olduğu gibi bilgiler de paylaşılmaktadır.