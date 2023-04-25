1808 tarihli Osmanlı parası adeta servet değerinde! II. Mahmud dönemine ait... Tam 500 milyon TL fiyatı var!

Elektronik ticaret platformları üzerinde Osmanlı dönemine ait tarihi paraların satışı yapılmaktadır. Bu paraların çoğu Osmanlı İmparatorluğu'na ait olup, farklı dönemlerde kullanılan yabancı paralar da yer almaktadır. Satış ilanlarında "koleksiyonculara yönelik", "eski para", "tarihi para" gibi ifadeler kullanılmaktadır. İlanlarda, hangi döneme ait olduğu gibi bilgiler de paylaşılmaktadır.