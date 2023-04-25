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Haberler Trend 1808 tarihli Osmanlı parası adeta servet değerinde! II. Mahmud dönemine ait... Tam 500 milyon TL fiyatı var!

1808 tarihli Osmanlı parası adeta servet değerinde! II. Mahmud dönemine ait... Tam 500 milyon TL fiyatı var!

Osmanlı dönemine ait tarihi paraların elektronik ticaret platformlarında satışa sunulması, son dönemde milyonlarca lira değerinde ilanların yayınlanmasına sebep oldu. Bu ilanlar arasında 2'nci Mahmud dönemine ait 1223 tarihli altın para en yüksek fiyattan satışa sunuldu ve 500 milyon liraya sahibini bekliyor. Ancak, tarihi değeri olan eserlerin satışı konusunda tüketicilerin dikkatli olması gerekiyor.

takvim.com.tr
25.04.2023 16:47 - Son Güncelleme: 25.04.2023 16:47
1808 tarihli Osmanlı parası adeta servet değerinde! II. Mahmud dönemine ait... Tam 500 milyon TL fiyatı var!

Elektronik ticaret platformları üzerinde Osmanlı dönemine ait tarihi paraların satışı yapılmaktadır. Bu paraların çoğu Osmanlı İmparatorluğu'na ait olup, farklı dönemlerde kullanılan yabancı paralar da yer almaktadır. Satış ilanlarında "koleksiyonculara yönelik", "eski para", "tarihi para" gibi ifadeler kullanılmaktadır. İlanlarda, hangi döneme ait olduğu gibi bilgiler de paylaşılmaktadır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
1808 tarihli Osmanlı parası adeta servet değerinde! II. Mahmud dönemine ait... Tam 500 milyon TL fiyatı var!

En Yüksek Fiyatlı Para

İnternet sitesinde "para, madalya" başlığı altındaki 27 binden fazla ilan arasında en yüksek fiyat biçilen para, 2'nci Mahmud dönemine ait 1223 tarihli altın para oldu.

1808 tarihli Osmanlı parası adeta servet değerinde! II. Mahmud dönemine ait... Tam 500 milyon TL fiyatı var!

Osmanlı İmparatorluğu'nun 30'uncu padişahı olan 2'nci Mahmud dönemine ait bu altın paranın sahibi, 500 milyon liradan satışa çıkardı.

1808 tarihli Osmanlı parası adeta servet değerinde! II. Mahmud dönemine ait... Tam 500 milyon TL fiyatı var!

Korunması Gereken Tarihi Eserler

Tarihi eser ya da antika niteliği taşıdığı düşünülen madeni paraların satışı için elektronik ticaret işlemlerinin yapıldığı platformda oluşturulan ilanlarda tüketicilerin dikkatli olması gerekiyor.

1808 tarihli Osmanlı parası adeta servet değerinde! II. Mahmud dönemine ait... Tam 500 milyon TL fiyatı var!

Osmanlı paralarının tarihi eser niteliği taşımayabileceği ve internet sitelerinde "tarihi", "antika" gibi ifadelerle satışa sunulabileceği belirtiliyor.

1808 tarihli Osmanlı parası adeta servet değerinde! II. Mahmud dönemine ait... Tam 500 milyon TL fiyatı var!

Eserin tarihi olup olmadığı araştırılmalı ve tüketici bu konuda uzman kişilerle görüşmelidir. Son dönemde tarihi eser satışı konusunda yaşanan şikayetler artmıştır.

1808 tarihli Osmanlı parası adeta servet değerinde! II. Mahmud dönemine ait... Tam 500 milyon TL fiyatı var!

Bazı kalıntılar gerçekmiş gibi satılmaya çalışılmaktadır. Tarihi eser satışı için müze müdürlüğünün izni gerekir ve satış yapıldığında polis müdahale edebilir.

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