1800, 3600 günden erken emeklilik! SSK, Bağ-Kur prim eşitliği sonrası KADEMELİ EMEKLİLİK geçidi! Fark ortadan kalkıyor!

Kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı, marangoz ve terziler de dahil küçük esnaf 5 yıl daha az primle emekli olabilecek. Kendi hesabına çalışan doktor, eczacı, avukat gibi meslek grupları ile isteğe bağlı sigorta primi ödeyenlerin de kapsamda olması bekleniyor.