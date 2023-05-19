1800, 3600 günden erken emeklilik! SSK, Bağ-Kur prim eşitliği sonrası KADEMELİ EMEKLİLİK geçidi! Fark ortadan kalkıyor!
Bağ-Kur prim eşitliği sonrası kısmi emeklilik şartları da en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Birçok kişi 3600 günden emeklilik için son durumu araştırmaya başladı. Peki, erken emeklilik şartları neler? 3600 günden erken emeklilik mümkün mü? İşte SSK, Bağ-Kur için kademeli emeklilik detayları...
BAĞ-KURLUYA YENİ DÜZENLEME
Bu kapsamda atılacak adımlardan biri Bağ-Kur'lulara yönelik olacak. Küçük esnafın, çiftçilerin aralarında yer aldığı 1 milyon kişinin prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek.
KISMİ EMEKLİLİJKTE 900 GÜN DETAYI
Yine bu düzenlemenin kısmi emekliliği de kapsaması gündemde. 5400 prim günüyle yaştan kısmi emekli olabilen Bağ-Kur'lularda bu sürenin reform kapsamında 4500'e çekilmesi bekleniyor. Bu sayede Bağ-Kur'lular için 900 günlük bir avantaj ortaya çıkacak. Düzenlemenin çerçevesi yapılacak yasal düzenlemeyle çizilecek.
EYT'LİLER DE BEKLİYOR
Söz konusu düzenlemenin EYT'li olup 9000 prim gününü tamamlayamamış olan erkek esnafa da erken emeklilik yolunu açacağı belirtiliyor. Bu çerçevede 7200 prim günü tamamlayan Bağ-Kur'lu erkek esnaf, EYT kapsamında hemen emekli olabilecek.