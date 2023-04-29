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Haberler Trend 180 günden geriye sayın! Patlamanın etkisi tüm Dünya'yı saracak! Bir yıl erken gelebilir diyerek uyardılar: "2025'te top noktasını göreceğiz!"

180 günden geriye sayın! Patlamanın etkisi tüm Dünya'yı saracak! Bir yıl erken gelebilir diyerek uyardılar: "2025'te top noktasını göreceğiz!"

Güneş'in manyetik patlamaları, yeryüzünde de hissedilen büyük çaplı olaylar olarak bilinir. Bu patlamalar, Güneş'in yüzeyinde meydana gelen ani manyetik değişimler sonucu gerçekleşir. Peki, Güneş neden patlar? Güneş, hareketli bir yıldızdır ve yaklaşık olarak her 11 yılda bir, döngüsünü tamamlar ve yeni bir döngüye başlar. Bu döngülerin en sakin ve lekesiz dönemine "solar minimum" denir. Solar minimum dönemi boyunca, Güneş'teki manyetik patlamalar ve lekeler minimum seviyeye iner. Ancak, solar maximum dönemi boyunca ise yıldızdaki patlamalar ve manyetik fırtınalar en yüksek seviyeye ulaşır.

29.04.2023 15:22 - Son Güncelleme: 29.04.2023 15:22
180 günden geriye sayın! Patlamanın etkisi tüm Dünya’yı saracak! Bir yıl erken gelebilir diyerek uyardılar: 2025’te top noktasını göreceğiz!

Güneş, yüzlerce yıldır bilim insanlarının en çok ilgilendiği konuların başında geliyor. Yakın zaman önce, ABD'deki Ulusal Atmosfer Araştırmaları Merkezi'nden araştırmacılar, yıldızdaki faaliyetlerin "solar maksimum" adı verilen tepe noktasına 2025'te ulaşacağını düşünüyordu. Ancak son dönemde yapılan araştırmalar, Güneş patlamalarının ve dolayısıyla fırtınalarının beklenenden bir yıl erken gelebileceğine işaret ediyor.

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180 günden geriye sayın! Patlamanın etkisi tüm Dünya’yı saracak! Bir yıl erken gelebilir diyerek uyardılar: 2025’te top noktasını göreceğiz!

Güneş lekelerinin arttığı ve patlamaların da sıklaştığı evrelerse "solar maksimum" diye adlandırılır. Bu evrede Güneş, manyetik patlamalar yoluyla daha yoğun bir şekilde enerji yayarak, uzaya yüksek miktarda radyasyon ve yüklü parçacıklar bırakır.

180 günden geriye sayın! Patlamanın etkisi tüm Dünya’yı saracak! Bir yıl erken gelebilir diyerek uyardılar: 2025’te top noktasını göreceğiz!

Güneş Patlamalarının Dünya'ya Etkileri Nelerdir?

Güneş patlamaları, Dünya için ciddi bir tehdit oluşturabilir. Şiddetli patlamalar, uzaya savrulan radyoaktif parçacıklar Dünya'ya ulaşıp gezegeni bir kalkan gibi saran manyetik alanla etkileşime girdiğinde "Güneş fırtınası" adını alır.

180 günden geriye sayın! Patlamanın etkisi tüm Dünya’yı saracak! Bir yıl erken gelebilir diyerek uyardılar: 2025’te top noktasını göreceğiz!

Bu fırtınalar navigasyon, GPS ve radyo iletişim sistemlerine zarar vererek çalışmalarını engelleyebilir. Ayrıca, yörüngedeki uyduları bozabilir ve astronotların hayatlarını tehlikeye atabilir.

180 günden geriye sayın! Patlamanın etkisi tüm Dünya’yı saracak! Bir yıl erken gelebilir diyerek uyardılar: 2025’te top noktasını göreceğiz!

Güneş'in yeni solar maksimum evresine beklenenden bir yıl erken ulaşabileceğini gösteriyor. Frontiers in Astronomy and Space Sciences adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan araştırmaya göre, Güneş patlamalarının ve fırtınalarının 6 ila 12 ay içinde zirve yapabileceği öngörülüyor.

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