180 günden geriye sayın! Patlamanın etkisi tüm Dünya'yı saracak! Bir yıl erken gelebilir diyerek uyardılar: "2025'te top noktasını göreceğiz!"

Güneş, yüzlerce yıldır bilim insanlarının en çok ilgilendiği konuların başında geliyor. Yakın zaman önce, ABD'deki Ulusal Atmosfer Araştırmaları Merkezi'nden araştırmacılar, yıldızdaki faaliyetlerin "solar maksimum" adı verilen tepe noktasına 2025'te ulaşacağını düşünüyordu. Ancak son dönemde yapılan araştırmalar, Güneş patlamalarının ve dolayısıyla fırtınalarının beklenenden bir yıl erken gelebileceğine işaret ediyor.