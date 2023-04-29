180 günden geriye sayın! Patlamanın etkisi tüm Dünya'yı saracak! Bir yıl erken gelebilir diyerek uyardılar: "2025'te top noktasını göreceğiz!"
Güneş'in manyetik patlamaları, yeryüzünde de hissedilen büyük çaplı olaylar olarak bilinir. Bu patlamalar, Güneş'in yüzeyinde meydana gelen ani manyetik değişimler sonucu gerçekleşir. Peki, Güneş neden patlar? Güneş, hareketli bir yıldızdır ve yaklaşık olarak her 11 yılda bir, döngüsünü tamamlar ve yeni bir döngüye başlar. Bu döngülerin en sakin ve lekesiz dönemine "solar minimum" denir. Solar minimum dönemi boyunca, Güneş'teki manyetik patlamalar ve lekeler minimum seviyeye iner. Ancak, solar maximum dönemi boyunca ise yıldızdaki patlamalar ve manyetik fırtınalar en yüksek seviyeye ulaşır.
29.04.2023 15:22 - Son Güncelleme: 29.04.2023 15:22
Güneş, yüzlerce yıldır bilim insanlarının en çok ilgilendiği konuların başında geliyor. Yakın zaman önce, ABD'deki Ulusal Atmosfer Araştırmaları Merkezi'nden araştırmacılar, yıldızdaki faaliyetlerin "solar maksimum" adı verilen tepe noktasına 2025'te ulaşacağını düşünüyordu. Ancak son dönemde yapılan araştırmalar, Güneş patlamalarının ve dolayısıyla fırtınalarının beklenenden bir yıl erken gelebileceğine işaret ediyor.
Güneş Patlamalarının Dünya'ya Etkileri Nelerdir?
Güneş patlamaları, Dünya için ciddi bir tehdit oluşturabilir. Şiddetli patlamalar, uzaya savrulan radyoaktif parçacıklar Dünya'ya ulaşıp gezegeni bir kalkan gibi saran manyetik alanla etkileşime girdiğinde "Güneş fırtınası" adını alır.