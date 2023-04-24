1704'ten bu yana dillerden düşmeyen kehanet tüyler ürpertti! Tam 37 yıl sonra... 2060 yılını bir köşeye yazın!
Tam 37 yıl sonra... 2060 yılını bir köşeye yazın! Sir Isaac Newton, İngiliz fizikçi ve matematikçi olarak bilinir ve yaptığı bilimsel keşifler ve hesaplamalar nedeniyle tarihte önemli bir yere sahiptir. Newton'un yerçekimi kanunlarını yazması, ilk yansıtıcı teleskopu yapması ve Dünya'nın tam şeklini bulması gibi birçok başarısı vardır. Ancak Newton'un Dünya'nın sonunun ne zaman geleceğine dair yaptığı hesaplamalar ve kehanetler de merak konusu olmuştur.
24.04.2023 09:46 - Son Güncelleme: 24.04.2023 09:46