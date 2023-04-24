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Haberler Trend 1704'ten bu yana dillerden düşmeyen kehanet tüyler ürpertti! Tam 37 yıl sonra... 2060 yılını bir köşeye yazın!

1704'ten bu yana dillerden düşmeyen kehanet tüyler ürpertti! Tam 37 yıl sonra... 2060 yılını bir köşeye yazın!

Tam 37 yıl sonra... 2060 yılını bir köşeye yazın! Sir Isaac Newton, İngiliz fizikçi ve matematikçi olarak bilinir ve yaptığı bilimsel keşifler ve hesaplamalar nedeniyle tarihte önemli bir yere sahiptir. Newton'un yerçekimi kanunlarını yazması, ilk yansıtıcı teleskopu yapması ve Dünya'nın tam şeklini bulması gibi birçok başarısı vardır. Ancak Newton'un Dünya'nın sonunun ne zaman geleceğine dair yaptığı hesaplamalar ve kehanetler de merak konusu olmuştur.

takvim.com.tr
24.04.2023 09:46 - Son Güncelleme: 24.04.2023 09:46
1704’ten bu yana dillerden düşmeyen kehanet tüyler ürpertti! Tam 37 yıl sonra... 2060 yılını bir köşeye yazın!

Newton, 1704 yılında İncil ve diğer dini yazıları yakından inceleyerek, Dünya'nın sonunun belirli bir tarihinde geleceğine inanıyordu. İnançlarına dayanarak yaptığı hesaplama sonucunda ise 2060 yılını işaret etti.

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1704’ten bu yana dillerden düşmeyen kehanet tüyler ürpertti! Tam 37 yıl sonra... 2060 yılını bir köşeye yazın!

Bugün bile, Dünya'nın sonu hakkındaki kehanetler ve hesaplamalar halk arasında merak konusu olmaya devam etmektedir. Ancak, bu hesaplamaların ve kehanetlerin gerçekliği konusunda tartışmalar da sürmektedir.

1704’ten bu yana dillerden düşmeyen kehanet tüyler ürpertti! Tam 37 yıl sonra... 2060 yılını bir köşeye yazın!

Newton'un hesaplamalarına göre, 2060 yılından önce Dünya'nın sonunun geleceği öngörülmektedir. Peki, bu hesaplamaların gerçekliği ne kadar doğru?

1704’ten bu yana dillerden düşmeyen kehanet tüyler ürpertti! Tam 37 yıl sonra... 2060 yılını bir köşeye yazın!

Newton'un hesaplamaları ve kehanetleri hakkında tartışmalar olsa da, önemli olan bu hesaplamaların bilimsel yöntemlerle yapılmış olmasıdır.

1704’ten bu yana dillerden düşmeyen kehanet tüyler ürpertti! Tam 37 yıl sonra... 2060 yılını bir köşeye yazın!

Newton, döneminin en önemli bilim insanlarından biri olduğundan, bu hesaplamalarının bilimsel yöntemlerle yapılmış olması da kaçınılmazdır.

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