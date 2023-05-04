17 saniyede elenen elenene... 2, 1, 0 süreniz başladı! Sadece bir dahi resimdeki dinozoru bulmayı başarabilir!

Bugün sizlere bir resim içinde saklanmış bir dinozorun yerini bulmanız gereken bir illüzyon sunuyoruz. Bu illüzyon yüksek zorluk seviyesi nedeniyle sadece dikkatli ve becerikli kullanıcıların çözebileceği bir bulmaca niteliği taşıyor. Yapılan araştırmalar bu tarz optik illüzyonları çözen kişilerin zeka seviyelerinin bulamayanlara kıyasla daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.