17 saniyede elenen elenene... 2, 1, 0 süreniz başladı! Sadece bir dahi resimdeki dinozoru bulmayı başarabilir!
Dikkat çekici optik yanılsamaların rekorlar kırdığı son dönemde pek çok kullanıcı bu tarz içeriklere büyük bir merak duyuyor. İnternet aleminde optik illüzyonlarla algımızı yanıltacak ilginç görüntüler paylaşılıyor. Ancak bu illüzyonlar sadece bir eğlence aracı olmakla kalmıyor, aynı zamanda IQ seviyemizi de test etmemize yardımcı oluyor. Sizlerden bu resimdeki dinozoru bulmanızı istiyoruz.
04.05.2023 17:00 - Son Güncelleme: 04.05.2023 17:03
Bugün sizlere bir resim içinde saklanmış bir dinozorun yerini bulmanız gereken bir illüzyon sunuyoruz. Bu illüzyon yüksek zorluk seviyesi nedeniyle sadece dikkatli ve becerikli kullanıcıların çözebileceği bir bulmaca niteliği taşıyor. Yapılan araştırmalar bu tarz optik illüzyonları çözen kişilerin zeka seviyelerinin bulamayanlara kıyasla daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.