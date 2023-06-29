1.671 TL ödemek zorunda kalabilirsiniz! Bu araçlara ceza yağıyor! Bayram dönüşü dikkat! Arabanızda bu varsa...
Bayram tatili dönüşü buna dikkat edin. Trafik cezaları son bir haftada zirveye ulaştı. Bayram tatili nedeniyle seyahat eden birçok kişi bu hatayı yapıyor. 1.671 TL ceza yememeniz için dikkat etmeniz gereken o kuralı sizler için derledik. İşte bayram dönüşü arabanızda dikkat etmeniz gereken kurallar...
29.06.2023 19:24 - Son Güncelleme: 29.06.2023 19:24
Bayram tatili dönüşünde aracınızda bunlara dikkat edin! Hafta boyunca binlerce trafik cezası kesildi. İşte arabanızda dikkat etmeniz gereken detaylar...
Emniyet şeridini ihlal etme cezası: 4.064 TL
Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma: 951 TL
Hız sınırını %30-%50'ye kadar aşmak: 1.979 TL
Hız sınırını %50 oranından fazla aşma: 4.064 TL
Kırmızı ışıkta geçme cezası: 951 TL
Muayenesiz araçla trafiğe çıkma: 951 TL
Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler: 1.671 TL