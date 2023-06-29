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1.671 TL ödemek zorunda kalabilirsiniz! Bu araçlara ceza yağıyor! Bayram dönüşü dikkat! Arabanızda bu varsa...

Bayram tatili dönüşü buna dikkat edin. Trafik cezaları son bir haftada zirveye ulaştı. Bayram tatili nedeniyle seyahat eden birçok kişi bu hatayı yapıyor. 1.671 TL ceza yememeniz için dikkat etmeniz gereken o kuralı sizler için derledik. İşte bayram dönüşü arabanızda dikkat etmeniz gereken kurallar...

takvim.com.tr
29.06.2023 19:24 - Son Güncelleme: 29.06.2023 19:24
1.671 TL ödemek zorunda kalabilirsiniz! Bu araçlara ceza yağıyor! Bayram dönüşü dikkat! Arabanızda bu varsa...

Bayram tatili dönüşünde aracınızda bunlara dikkat edin! Hafta boyunca binlerce trafik cezası kesildi. İşte arabanızda dikkat etmeniz gereken detaylar...

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1.671 TL ödemek zorunda kalabilirsiniz! Bu araçlara ceza yağıyor! Bayram dönüşü dikkat! Arabanızda bu varsa...

1.671 TL CEZA KESİLİYOR!

Plakanın okunur olmasını engelleyecek değişikliklerin yapılması durumunda aracın sahibine 1.671 TL ceza kesiliyor. Bu nedenle yola çıkmadan önce plakanızı kontrol etmeniz tavsiye ediliyor.

1.671 TL ödemek zorunda kalabilirsiniz! Bu araçlara ceza yağıyor! Bayram dönüşü dikkat! Arabanızda bu varsa...

TRAFİK CEZALARI 2023

Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma): 4.064 TL

Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma): 5.096 TL

Alkol testine itiraz etme cezası: 8.551 TL

Aracı plakasız kullanma: 5.154 TL

Çıkma ya da siren kullanmama cezası: 4.064 TL

1.671 TL ödemek zorunda kalabilirsiniz! Bu araçlara ceza yağıyor! Bayram dönüşü dikkat! Arabanızda bu varsa...

Drift atma cezası: 20.342 TL

Engelli için ayrılan yere park etme cezası: 873 TL

Ehliyetsiz araç kullanma cezası: 8.190 TL

Emniyet kemeri takmama cezası: 436 TL

1.671 TL ödemek zorunda kalabilirsiniz! Bu araçlara ceza yağıyor! Bayram dönüşü dikkat! Arabanızda bu varsa...

Emniyet şeridini ihlal etme cezası: 4.064 TL

Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma: 951 TL

Hız sınırını %30-%50'ye kadar aşmak: 1.979 TL

Hız sınırını %50 oranından fazla aşma: 4.064 TL

Kırmızı ışıkta geçme cezası: 951 TL

Muayenesiz araçla trafiğe çıkma: 951 TL

Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler: 1.671 TL

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