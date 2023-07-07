157 yıl yaşayıp 6 savaş, 10 Osmanlı padişahı görmüştü! Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa'nın sırrı o besin çıktı
Dünyanın en uzun yaşayan insanları arasında yer alan Zaro Ağa 157 yıl boyunca dolu dolu bir ömür geçirdi. Zaro Ağa 10 Osmanlı Padişahı 6 savaş ve 1 Cumhurbaşkanı gördü. Ona en çok sorulan soru ise herkesin tahmin edebileceği gibi uzun yaşamın sırrı oluyor. Zaro Ağa'nın ise bu soruya tek bir cevabı vardı. İşte 157 yıl yaşayan Zaro Ağa'nın sırrı...
Tamı tamına 157 yıl yaşayan Zaro Ağa ömrü boyunca. 18. yüzyılda doğup 20. yüzyılda ölen Zaro Ağa uzun yaşamının sırrı sorulduğunda tek bir cevap verdi. Zaro Ağa, uzun yaşamak için herhangi bir çıkış yolu aramasa da tükettiği bu besinden dolayı uzun yaşadığını ifade etmiş. İşte Zaro Ağa'nın 157 yıllık ömrü hakkında tüm merak edilenler...
10 OSMANLI PADİŞAHI GÖRDÜ
Zaro Ağa doğduğunda tahtta 1. Abdülhamid var. Sonra sırasıyla II. Selim, IV. Mustafa, II. Mahmud, Abdülmecid, Abdülaziz, V.Murad, II. Abdülhamid, V. Mehmet Reşat ve Vahdettin tahta çıkıyor, ardından cumhuriyet ilan ediliyor ve Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhurbaşkanlığına da Zaro Ağa tanıklık ediyor.
6 SAVAŞA TANIKLIK ETTİ
Zaro Ağa Kırım Harbi, Rus Harbi, Plevne, Kafkas Savaşı, Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı, işgal yılları ve İstiklal Harbi'ni yaşıyor.
1774 DOĞUMLU
Zaro Ağa 18. yüzyılda dünyaya geldi. Bitlisli Şemsi Ağa'nın oğlu olan Zaro Ağa'nın 1774-1777 yıllarında arasında dünyaya geldiği söyleniyordu
Zaro Ağa çocukluğunu köyünde geçirdi ve yaşı 18'e geldiğinde İstanbul'a gidip kendisine bir hayat kurmak istedi.