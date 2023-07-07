157 yıl yaşayıp 6 savaş, 10 Osmanlı padişahı görmüştü! Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa’nın sırrı o besin çıktı

Tamı tamına 157 yıl yaşayan Zaro Ağa ömrü boyunca. 18. yüzyılda doğup 20. yüzyılda ölen Zaro Ağa uzun yaşamının sırrı sorulduğunda tek bir cevap verdi. Zaro Ağa, uzun yaşamak için herhangi bir çıkış yolu aramasa da tükettiği bu besinden dolayı uzun yaşadığını ifade etmiş. İşte Zaro Ağa'nın 157 yıllık ömrü hakkında tüm merak edilenler...