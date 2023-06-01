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Haberler Trend 150.000 TL sahibi olabilirsiniz! Elinizde, cüzdanınıza 100 TL banknot paranız varsa hemen üzerine bakın!

150.000 TL sahibi olabilirsiniz! Elinizde, cüzdanınıza 100 TL banknot paranız varsa hemen üzerine bakın!

Türkiye'de banknotlar üzerinde zaman zaman hatalı basımların ortaya çıkması, vatandaşları şaşırtabilmektedir. Bu durumda, hatalı banknotlara sahip olan kişiler, beklenmedik bir fırsatla karşılaşabilmektedir. Banknotların basım süreci karmaşık bir işlemdir ve zaman zaman hatalar oluşabilir. Bu hatalar genellikle nadir ve sınırlı sayıda gerçekleşir. Örneğin, bir banknotta basım hatası, renk uyumsuzluğu veya kesim hataları gibi unsurlar bulunabilir. Bu durumda, hatalı banknotlar dikkat çekici ve koleksiyoncular için değerli birer obje haline gelebilir.

takvim.com.tr
01.06.2023 10:38 - Son Güncelleme: 01.06.2023 10:45
150.000 TL sahibi olabilirsiniz! Elinizde, cüzdanınıza 100 TL banknot paranız varsa hemen üzerine bakın!

Türkiye'de hatalı basılan banknotlarla ilgili bir haber gündemde. Bir vatandaş, elindeki hatalı banknotu fark ederek 150 Bin TL kazandı. Sahte banknotları anlamanın yolları ise açıklanıyor.

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150.000 TL sahibi olabilirsiniz! Elinizde, cüzdanınıza 100 TL banknot paranız varsa hemen üzerine bakın!

Son olarak Elazığ'da yaşanan bir olayda, Besime Ata adlı bir vatandaş, elindeki 150 TL'lik banknotun üzerinde bir sıfırın eksik olduğunu fark etti. Yaptığı araştırma sonucunda, bu banknotun hatalı basıldığını öğrenen vatandaş, parayı 150 Bin TL'ye satışa çıkardı.

150.000 TL sahibi olabilirsiniz! Elinizde, cüzdanınıza 100 TL banknot paranız varsa hemen üzerine bakın!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açıklamasına göre, sahte banknotları anlamak için bazı ipuçları bulunmaktadır. Öncelikle, orijinal banknotlar üzerinde özel bir lak kaplama bulunur ve UV ışık altında parlarlar.

150.000 TL sahibi olabilirsiniz! Elinizde, cüzdanınıza 100 TL banknot paranız varsa hemen üzerine bakın!

Banknotun ön veya arka yüzüne ışık tutulduğunda, baskısız beyaz alanda Atatürk portresi ve kupür değerini gösteren rakamdan oluşan filigran görülebilir.

150.000 TL sahibi olabilirsiniz! Elinizde, cüzdanınıza 100 TL banknot paranız varsa hemen üzerine bakın!

Sahte banknotlarda ise filigran bazen hiç bulunmazken, bazı durumlarda ise kâğıdın içinden veya dışından baskı yoluyla taklit edilir.

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