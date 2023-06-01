150.000 TL sahibi olabilirsiniz! Elinizde, cüzdanınıza 100 TL banknot paranız varsa hemen üzerine bakın!
Türkiye'de banknotlar üzerinde zaman zaman hatalı basımların ortaya çıkması, vatandaşları şaşırtabilmektedir. Bu durumda, hatalı banknotlara sahip olan kişiler, beklenmedik bir fırsatla karşılaşabilmektedir. Banknotların basım süreci karmaşık bir işlemdir ve zaman zaman hatalar oluşabilir. Bu hatalar genellikle nadir ve sınırlı sayıda gerçekleşir. Örneğin, bir banknotta basım hatası, renk uyumsuzluğu veya kesim hataları gibi unsurlar bulunabilir. Bu durumda, hatalı banknotlar dikkat çekici ve koleksiyoncular için değerli birer obje haline gelebilir.
01.06.2023 10:38 - Son Güncelleme: 01.06.2023 10:45
Türkiye'de hatalı basılan banknotlarla ilgili bir haber gündemde. Bir vatandaş, elindeki hatalı banknotu fark ederek 150 Bin TL kazandı. Sahte banknotları anlamanın yolları ise açıklanıyor.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açıklamasına göre, sahte banknotları anlamak için bazı ipuçları bulunmaktadır. Öncelikle, orijinal banknotlar üzerinde özel bir lak kaplama bulunur ve UV ışık altında parlarlar.