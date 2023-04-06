RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend 1500 kişiden 1'i bile başaramadı! 6 rakamının içinde bir B harfi gizli... 18 saniyede bulanlar ilk sırada yerini kapıyor!

1500 kişiden 1'i bile başaramadı! 6 rakamının içinde bir B harfi gizli... 18 saniyede bulanlar ilk sırada yerini kapıyor!

Optik illüzyonlar gözümüzle gördüğümüz sahne ya da görüntüyü net olarak algılayamadığımız paylaşımlar olarak öne çıkıyor. Bu tarz görseller her zaman insanların ilgisini çekmiştir. Görseller yalnızca insanların dikkatini çekmekle kalmaz, aynı zamanda beynin ve gözlerin gözlem becerilerini geliştirmedeki etkinliğini de artırır. Şimdi sizleri görüntüde 6'ların arasında yer alan B harfini bulmanız isteniyor.

06.04.2023 09:10 - Son Güncelleme: 06.04.2023 09:10
1500 kişiden 1’i bile başaramadı! 6 rakamının içinde bir B harfi gizli... 18 saniyede bulanlar ilk sırada yerini kapıyor!

Sosyal medyayı kasıp kavuran son optik yanılsama sizi oldukça şaşırtacak. 6'ların çoğunlukta olduğu bu resimde sizden gizlenmiş tek B'yi bulmanız isteniyor. Bunun için size verilen süre 5 süre olarak duyuruldu. 5 saniye içerisinde 6 sayılarının içindeki tek B harfini bulanlar başarıya ulaşacak. Öte yandan bu testi çözebilenlerin dikkat seviyelerinin çok yüksek olduğu da ifade ediliyor.

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1500 kişiden 1’i bile başaramadı! 6 rakamının içinde bir B harfi gizli... 18 saniyede bulanlar ilk sırada yerini kapıyor!

B HARFİNİ SANİYELER İÇİNDE BULABİLİR MİSİN?

6'ların çoğunlukta olduğu bu resimde sizden gizlenmiş tek B'yi bulmanız isteniyor.

1500 kişiden 1’i bile başaramadı! 6 rakamının içinde bir B harfi gizli... 18 saniyede bulanlar ilk sırada yerini kapıyor!

5 saniye içerisinde 6 sayılarının içindeki tek B harfini bulanlar başarıya ulaşacak.

1500 kişiden 1’i bile başaramadı! 6 rakamının içinde bir B harfi gizli... 18 saniyede bulanlar ilk sırada yerini kapıyor!

Öte yandan bu testi çözebilenlerin dikkat seviyelerinin çok yüksek olduğu da ifade ediliyor.

1500 kişiden 1’i bile başaramadı! 6 rakamının içinde bir B harfi gizli... 18 saniyede bulanlar ilk sırada yerini kapıyor!

Burada sunulan yanılsamaya tanık olduktan sonra çoğu insan B harfini ararken şaşkına dönüyor.

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