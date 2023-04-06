1500 kişiden 1’i bile başaramadı! 6 rakamının içinde bir B harfi gizli... 18 saniyede bulanlar ilk sırada yerini kapıyor!

Sosyal medyayı kasıp kavuran son optik yanılsama sizi oldukça şaşırtacak. 6'ların çoğunlukta olduğu bu resimde sizden gizlenmiş tek B'yi bulmanız isteniyor. Bunun için size verilen süre 5 süre olarak duyuruldu. 5 saniye içerisinde 6 sayılarının içindeki tek B harfini bulanlar başarıya ulaşacak. Öte yandan bu testi çözebilenlerin dikkat seviyelerinin çok yüksek olduğu da ifade ediliyor.