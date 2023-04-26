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150 kişiden 1'i bile bulamıyor! Kafayı yedirten zeka bulmacası: Satranç tahtasında kaç kare var?

Kafayı yedirten zeka bulmacası geldi. 150 kişiden 1'i bile bulamıyor. Sizlere bugün resimdeki satranç tahtasındaki kare sayısını saymanız gereken ilginç bir zeka oyunu sunduk. Bu bulmacayı çözmek için sorunu farklı bir şekilde ve alışılmışın dışında analiz etmeniz gerekiyor. Aktif bir zihin, bu zeka oyununu saniyeler içinde çözebiliyor. Peki, satranç tahtasında kaç kare var? İşte merak sorunun yanıtı!

26.04.2023 10:25 - Son Güncelleme: 26.04.2023 10:25
150 kişiden 1’i bile bulamıyor! Kafayı yedirten zeka bulmacası: Satranç tahtasında kaç kare var?

Zeka oyunları bulmacalardan biraz daha farklı oluyor. Bu zeka testinde satranç tahtasındaki kareleri saymanız gerekiyor. Sadece zeki insanlar satranç tahtasındaki kare sayısını doğru biliyor. Eğer boş zamanlarınızda beyin jimnastiği yapmayı seviyorsanız bu zeka oyunu tam size göre gelecek. Bu görselle sizlerden satranç tahtasındaki kare sayısını bulmanız isteniyor.

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150 kişiden 1’i bile bulamıyor! Kafayı yedirten zeka bulmacası: Satranç tahtasında kaç kare var?

SATRANÇ TAHTASINDA KAÇ KARE VAR?

Yukarıdaki resimde satranç tahtasında kaç tane kare olduğunu belirlemeniz gerekiyor.

150 kişiden 1’i bile bulamıyor! Kafayı yedirten zeka bulmacası: Satranç tahtasında kaç kare var?

Cevap düşündüğünüz kadar basit değil, bu nedenle soruyu cevaplamadan önce satranç tahtasına dikkatlice bakmanız gerekiyor.

150 kişiden 1’i bile bulamıyor! Kafayı yedirten zeka bulmacası: Satranç tahtasında kaç kare var?

Bu zeka oyununun cevapları, sorunun hemen altında verilmiştir, bu nedenle çok fazla kaydırarak hile yapmadığınızdan emin olun.

150 kişiden 1’i bile bulamıyor! Kafayı yedirten zeka bulmacası: Satranç tahtasında kaç kare var?

ZEKA BİLMECESİ CEVABI

Bu beyin bulmacasında, resimde gösterilen satranç tahtasındaki tüm kareleri saymanız gerekiyor. Cevaba ulaşmak için kare sayısını sistematik bir şekilde saymanız gerekir. Farklı boyutlardaki karelerin sayısını sayalım:

150 kişiden 1’i bile bulamıyor! Kafayı yedirten zeka bulmacası: Satranç tahtasında kaç kare var?

1x1 boyutunda 64 adet kare var.
2x2 boyutunda 49 adet kare var.
3x3 boyutunda 36 adet kare var.
4x4 boyutunda 25 adet kare var.
5x5 boyutunda 16 adet kare var.
6x6 boyutunda 9 adet kare var.
7x7 boyutunda 4 adet kare var.

150 kişiden 1’i bile bulamıyor! Kafayı yedirten zeka bulmacası: Satranç tahtasında kaç kare var?

O halde bulmacanın cevabı 204'tür. Verilen satranç tahtasında toplam 204 kare vardır.

Yaratıcı ve analitik düşünmeyi kullanmak, bu tür zeka oyunlarında cevaplar almanıza yardımcı olacaktır. Bu bulmaca zor ama basitti çünkü çözmek için daha az zamana ve beyin gücüne ihtiyaç duyuyordu.

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