150 kişiden 1'i bile bulamıyor! Kafayı yedirten zeka bulmacası: Satranç tahtasında kaç kare var?
Kafayı yedirten zeka bulmacası geldi. 150 kişiden 1'i bile bulamıyor. Sizlere bugün resimdeki satranç tahtasındaki kare sayısını saymanız gereken ilginç bir zeka oyunu sunduk. Bu bulmacayı çözmek için sorunu farklı bir şekilde ve alışılmışın dışında analiz etmeniz gerekiyor. Aktif bir zihin, bu zeka oyununu saniyeler içinde çözebiliyor. Peki, satranç tahtasında kaç kare var? İşte merak sorunun yanıtı!
26.04.2023 10:25 - Son Güncelleme: 26.04.2023 10:25
Zeka oyunları bulmacalardan biraz daha farklı oluyor. Bu zeka testinde satranç tahtasındaki kareleri saymanız gerekiyor. Sadece zeki insanlar satranç tahtasındaki kare sayısını doğru biliyor. Eğer boş zamanlarınızda beyin jimnastiği yapmayı seviyorsanız bu zeka oyunu tam size göre gelecek. Bu görselle sizlerden satranç tahtasındaki kare sayısını bulmanız isteniyor.
SATRANÇ TAHTASINDA KAÇ KARE VAR?
Yukarıdaki resimde satranç tahtasında kaç tane kare olduğunu belirlemeniz gerekiyor.
Cevap düşündüğünüz kadar basit değil, bu nedenle soruyu cevaplamadan önce satranç tahtasına dikkatlice bakmanız gerekiyor.