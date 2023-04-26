150 kişiden 1’i bile bulamıyor! Kafayı yedirten zeka bulmacası: Satranç tahtasında kaç kare var?

Zeka oyunları bulmacalardan biraz daha farklı oluyor. Bu zeka testinde satranç tahtasındaki kareleri saymanız gerekiyor. Sadece zeki insanlar satranç tahtasındaki kare sayısını doğru biliyor. Eğer boş zamanlarınızda beyin jimnastiği yapmayı seviyorsanız bu zeka oyunu tam size göre gelecek. Bu görselle sizlerden satranç tahtasındaki kare sayısını bulmanız isteniyor.