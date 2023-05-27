15 yaş gençleştiren tek formül! Canan Karatay'dan 'kırışıklık kremine gerek yok' deyip açıkladı. Hepimizin mutfağındaydı ama kimse bilmiyor...
Canan Karatay'dan gençleştiren mucize açıklandı. Hepimizin mutfağında yer alan bu besin meğer kırışık görünümü engelliyor, ince çizgileri dolduruyor. Prof. Dr. Canan Karatay, beslenme hakkında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelirken tek yöntemle daha genç görünüm için verdiği formül büyük ilgi çekti. İşte Canan Karatay'ın kırışıklığa etki eden mucize tavsiye...
27.05.2023 12:53 - Son Güncelleme: 27.05.2023 12:55
Canan Karatay'dan boyun, göz, dudak kırışıklıklarına mucize tavsiye geldi. Capcanlı bir görünüm için kimsenin bilmediği o yöntemi deneyin...
KİVİDEKİ ASİTLER CİLDİNİZİ YENİLER
Meyve asitleri cildimizin yüzeyindeki ölü deri tabakasını hafifçe soyarlar. Yani "peeling" yaparlar. Böylece cildin rengi canlanır, yumuşar ve hafif lekeler, siyah noktalar azalır. Ölü deri atıldığı için cilt yenilenir, kollajen sentezi canlanır, içten dışa doğru dolgunluğu ve esnekliği artar. Meyve asitlerinde mikrop üremesi zordur. Tümünün anti bakteriyel özelliği vardır. Bu nedenle sivilcelere de çok iyi gelirler.