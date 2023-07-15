15 TEMMUZ RESİMLİ MESAJLARI 2023! Duygusal, GİF'li, kısa, uzun, anlamlı, kurumsal, resmi, Türk bayraklı 15 Temmuz mesajları sözleri
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları ve sözleri, 7. yıl dönümünde büyük ilgi görüyor. Bu özel günde düzenlenecek törenlerde ve dualarda şehitlerimiz anılacak. SMS, WhatsApp, Facebook, Instagram gibi platformlarda en güzel ve anlamlı resimli 15 Temmuz mesajları paylaşılıyor. İşte Kısa, uzun, anlamlı, en güzel, en özel, GİF'li, hareketli, duygusal, kurumsal, resmi 15 Temmuz mesajları sözleri! Bayraklı, Ömer Halisdemir resimli 15 Temmuz mesajları, sözleri...
15.07.2023 08:47 - Son Güncelleme: 15.07.2023 08:47
15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nün 7. yıl dönümünde, demokrasi şehitleri anılırken, bu anlamlı günü vurgulamak isteyenler tarafından resimli mesajlar araştırılmaya başlandı. İşte 2023 yılına özel en güzel, anlamlı ve resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri...
Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.
Şehitlerimizin kalbimizde yaşamaya devam etmekte bugün bizlerle demokrasi nöbetini sürdürmektedir. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun.