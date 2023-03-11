15 saniyede bulursanız IQ’nuz en az 125’tir! Ayçiçeğin arasına sızan kelebeği bulan yok çözemeyen çok

Optik illüzyonların veya zeka oyunlarının hayranıysanız sizin için mükemmel bir meydan okumamız var. Gergely Dudas tarafından hazırlanan bu çizimde internet kullanıcılarını çılgına çeviriyor. Eğlenceli ara ve bul resim oyunları yapan ünlü isim bu kez sizi ayçiçeği tarlasında bir kelebeği aramanız için yönlendiriyor. Öte yandan 15 dakikada bulamayanların sayısının oldukça fazla olduğu görülüyor. Şimdi paylaştığımız fotoğrafa yakından bakın ve kelebeği bulmaya çalışın.