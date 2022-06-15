15 Haziran evde bakım maaşları yatan iller listesi: e-Devlet Haziran ayı evde bakım maaşı sorgulama!

Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor.