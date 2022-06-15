15 Haziran evde bakım maaşları yatan iller listesi: e-Devlet Haziran ayı evde bakım maaşı sorgulama!
15 Haziran Evde bakım maaşı yatan iller listesi merak ediliyor. Evde bakım maaşı hangi illerde yattı sorusuna yanıt aranıyor. Her ay yüzbinlerce kişinin faydalanabildiği evde bakım maaşları, her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. Haziran ayının başından itibaren evde bakım maaşları farklı illerde yatırılıyor. Peki, 15 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. İşte merak edilenler!
Yüzbinlerce insanın faydalandığı evde bakım maaşları Haziran ayında yatırılmaya devam ediyor. 15 Haziran evde bakım maaşı yatan iller arama motorlarında sorgulanıyor. Evde bakım parasını çekip çekemeyeceğini merak edenler araştırma yapıyor. Her ay düzenli olarak farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının bu ay yatıp yatmadığı araştırılıyor. İşte 15 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi!
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 15 HAZİRAN 2022 GÜNCEL LİSTE BELLİ Mİ?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatıyor.
Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 2.292,02 TL'ye yükseldi.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI
Evde bakım parası yatan iller sorgulama
Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.
SMS ile evde bakım parası sorgulama
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.