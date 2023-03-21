15 günü tarihte bir köşeye not edin! Her şey yok olacak! 12 burcun hepsi birden... Yeni Ay'dan en çok etkilenecek burçlar belli oldu!

YENİ AYI'NIN BURÇLARA ETKİLERİ NELERDİR?

KOÇ BURCU

Sevgili Koç burçları, sağlığınıza ekstra özen göstermeniz gereken bir haftadan geçtiğinizin altını çizmek isterim. Ameliyat ve operasyonlar için özellikle hafta başı uygunken, zehirlenme ve ateşli rahatsızlıklara karşı da dikkatli olmanızı öneriyorum. Aile büyüklerinizden anneanne, dede, babaannenizin sağlığıyla ilgili de bu süreçte ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Salı günü sizin burcunuzda gerçekleşecek olan Yeniay her ne kadar üzerinizde yorgun bir enerji bıraksa da yenilenmeniz için fırsatlar yaratıyor. Saçınızı, tarzınızı ve duruşunuzu değiştirmek isteyebilirsiniz.