15 günü tarihte bir köşeye not edin! Her şey yok olacak! 12 burcun hepsi birden... Yeni Ay'dan en çok etkilenecek burçlar belli oldu!
Yeni Ay 21 Mart 2023 tarihinde Koç burcunda gerçekleşecek. Yeni Ay ile burçlar farklı bir etkiye girecek. Koç burcunda oluşacak Yeni Ay'dan enkilenecek burçlar belli olurken, 12 burcun etkilenmesi dikkat çekti. İşte Yeni Ay'dan etkilenecek burçlar ve not edilmesi gereken tarihler... Başak, Koç, Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa Yeni Ay...
Yeni Ay, Koç burcunun etkisinin altında meydana gelecek. Astrologlar, doğa olayları, hastalıklar ve ciddi siyasi olayların artacağına dikkat çekerken, burçlara ilgisi olanlar da Yeni Ay'dan hangi burçların etkileneceğini merak ediyor. Peki 21 Mart 2023 Yeni Ay Başak, Koç, Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa burcunu nasıl etkileyecek? Her şey yok olacak! 12 burcun hepsi birden etkilenecek. İşte detaylar...
YENİ AYI'NIN BURÇLARA ETKİLERİ NELERDİR?
KOÇ BURCU
Sevgili Koç burçları, sağlığınıza ekstra özen göstermeniz gereken bir haftadan geçtiğinizin altını çizmek isterim. Ameliyat ve operasyonlar için özellikle hafta başı uygunken, zehirlenme ve ateşli rahatsızlıklara karşı da dikkatli olmanızı öneriyorum. Aile büyüklerinizden anneanne, dede, babaannenizin sağlığıyla ilgili de bu süreçte ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Salı günü sizin burcunuzda gerçekleşecek olan Yeniay her ne kadar üzerinizde yorgun bir enerji bıraksa da yenilenmeniz için fırsatlar yaratıyor. Saçınızı, tarzınızı ve duruşunuzu değiştirmek isteyebilirsiniz.
Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ilişkileriniz gündeminizde olabilir. Beraberliğiniz adına da yeni kararlar alabilir, hatta kalbiniz boşsa yeni bir aşk hikayesine başlayabilirsiniz. Perşembe günüyle birlikte hayatınızda maddi konularda ön planda olmaya başlayacak. Yakın bir zamanda yakınlarınızı kaybettiyseniz kalacak olan miras ya da yeni iş birlikteliklerinden kazanacağınız paralar sizi mutlu edecek. Bu hafta zihninize koyduğunuz ancak bir türlü gerçekleştiremediğiniz projeleriniz için özellikle kadın yakınlarınızdan yardım alacaksınız.
BOĞA BURCU
Sevgili Boğa burçları, hafta başında arkadaş ortamınızdaki bazı kişilerin karanlık ve yapmacık yüzlerini fark etmeniz içsel anlamda onlardan uzaklaşmanıza sebep olabilir. Özellikle iş hayatınız adına atacağınız önemli adımlarda karşılaştığınız zorlukların yanı sıra arkadaşlarınızın size yaşattıkları bazen zorlayıcı olabilir. Mesleğiniz ya da planlarınızı yapmadan önce kimseyle paylaşmamanızı öneriyorum. Zira bu hafta projeleriniz çalınabilir. Salı günü Koç burcunda gerçekleşecek olan Yeniay sizi iç dünyanızla bağlantı kurmaya destek veriyor olacak.