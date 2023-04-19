RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend 15 dakikada yatarak zayıflayın! Canan Karatay'dan 'Asla kilo veremiyorum' diyenlere uyarı! Bu eksiklik kiloları resmen mıhlıyor!

15 dakikada yatarak zayıflayın! Canan Karatay'dan 'Asla kilo veremiyorum' diyenlere uyarı! Bu eksiklik kiloları resmen mıhlıyor!

Tüm çabalarınıza rağmen kilo veremiyorsanız sizde de bu eksiklik olabilir. Ne yaparsanız yapın kilo verememekten şikayetçiyseniz vücudunuzda bir sorun olabilir. Canan Karatay'dan uyarı geldi. İşte metabolizmayı yavaşlatan o detay...

takvim.com.tr
19.04.2023 09:34 - Son Güncelleme: 19.04.2023 09:36
Canan Karatay’dan ’Asla kilo veremiyorum’ diyenlere uyarı! 15 dakikada kilo vermeyi kolaylaştırın! Bu eksiklik kiloları resmen mıhlıyor!

Prof. Dar Canan Karatay'dan kilo veremeyenlere net uyarı! Vücudunuzun bu eksikliğe sahip olması metabolizmanızı yavaşlatıyor. Kiloları resmen mıhlıyor. Günde sadece 15 dakika bunu yapın ve daha kolay zayıflayın! İşte asla kilo veremeyenler için zinciri kıracak yöntemler...

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Canan Karatay’dan ’Asla kilo veremiyorum’ diyenlere uyarı! 15 dakikada kilo vermeyi kolaylaştırın! Bu eksiklik kiloları resmen mıhlıyor!

'KİLO VEREMİYORUM' DİYENLERE KARATAY'DAN UYARI!

Prof. Dr. Canan Karatay yaptığı açıklamada ne yaparsa yapsın kilo veremeyenlerin demir eksikliğine sahip olabileceğini aktardı.

Canan Karatay’dan ’Asla kilo veremiyorum’ diyenlere uyarı! 15 dakikada kilo vermeyi kolaylaştırın! Bu eksiklik kiloları resmen mıhlıyor!

Demir eksikliğinin en belirgin belirtisi yorgunluk ve halsizliktir. Çabuk yorulma ve efor kapasitesinde düşüklük varsa demir eksikliği de var mı diye kontrol etmek gerekir.

Canan Karatay’dan ’Asla kilo veremiyorum’ diyenlere uyarı! 15 dakikada kilo vermeyi kolaylaştırın! Bu eksiklik kiloları resmen mıhlıyor!

Saç dökülmesi, saçlarda kolay kırılma, cansız görünüm de demir eksikliğinde sık rastlanılan bir durumdur.

Ciltte solgunluk, mukozada, tırnaklarda ve dudaklarda solukluk,

Canan Karatay’dan ’Asla kilo veremiyorum’ diyenlere uyarı! 15 dakikada kilo vermeyi kolaylaştırın! Bu eksiklik kiloları resmen mıhlıyor!

Tırnaklarda kolay kırılma,

Hareket ve motivasyon eksikliği,

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