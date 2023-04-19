15 dakikada yatarak zayıflayın! Canan Karatay'dan 'Asla kilo veremiyorum' diyenlere uyarı! Bu eksiklik kiloları resmen mıhlıyor!

Prof. Dar Canan Karatay'dan kilo veremeyenlere net uyarı! Vücudunuzun bu eksikliğe sahip olması metabolizmanızı yavaşlatıyor. Kiloları resmen mıhlıyor. Günde sadece 15 dakika bunu yapın ve daha kolay zayıflayın! İşte asla kilo veremeyenler için zinciri kıracak yöntemler...