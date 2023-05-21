Vav TV İzle
Haberler Trend 15 dakikada hiçbiri kalmayacak! 5 bin yıldır yapılıyor! Stres, ağrı, sızı, kireçlenme, tansiyon, yorgunluk...

15 dakikada hiçbiri kalmayacak! 5 bin yıldır yapılıyor! Stres, ağrı, sızı, kireçlenme, tansiyon, yorgunluk...

Cilt altı kan dolaşımını artırma, kas gevşetici etki, toksinlerin ve karbondioksitin dışarı atılmasına yardımcı olmak için yapılan hacamat, popülerliğini giderek arttırıyor. Birçok rahatsızlık için şifa niteliğinde görülen hacamatın artılarını ve eksilerini sizler için derledik.

takvim.com.tr
21.05.2023 18:45 - Son Güncelleme: 21.05.2023 18:45
5 bin yıldır yapılıyor! 15 dakikada hiçbiri kalmayacak! Stres, ağrı, sızı, kireçlenme, tansiyon, yorgunluk...

Hacamatın faydaları saymakla bitmiyor. Zararları ve faydalarıyla tartışmalara neden olan bu yöntem için birçok uzman kanı temizlediğini ve rahatsızlıklara iyi geldiğini belirtiyor. Bu nedenle evde hacamat nasıl yapılır sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Kirli kanı temizleyen, tansiyon hastalıklarına iyi gelen, kireçlenmeyi ve eklem ağrılarını ortadan kaldıran bu şifalı yöntem için tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte hacamatın faydaları ve zararları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
5 bin yıldır yapılıyor! 15 dakikada hiçbiri kalmayacak! Stres, ağrı, sızı, kireçlenme, tansiyon, yorgunluk...

5 BİN YILDIR KULLANILIYOR

Bu tedavi yönteminin Müslümanlar tarafından da sıkça kullanıldığı bilinmektedir. Hacamatın tarihinin ise 5 bin yıl öncesine dayandığı bilinmektedir. Kelime kökeni emmek olan hacamat kafaya, sırta bacaklara ya da hastalığın olduğu organın bulunduğu kısımlara uygulanabilir.

5 bin yıldır yapılıyor! 15 dakikada hiçbiri kalmayacak! Stres, ağrı, sızı, kireçlenme, tansiyon, yorgunluk...

HACAMAT FAYDALARI

Kanda toksin birikebilir. Hacamat tedavisi ile bu toksinli kan vücuttan arındırılır.

Kanda detoks etkisi sağlar.

5 bin yıldır yapılıyor! 15 dakikada hiçbiri kalmayacak! Stres, ağrı, sızı, kireçlenme, tansiyon, yorgunluk...

Stresin azalmasını sağlar ve kişide rahatlama meydana gelir.

Vücuda direnç katar, daha enerjik hissedilmesini sağlar.

5 bin yıldır yapılıyor! 15 dakikada hiçbiri kalmayacak! Stres, ağrı, sızı, kireçlenme, tansiyon, yorgunluk...

Kansızlık problemi yapan kişilerin uygulaması önerilir.

Kadınlara yapılan hacamat uygulaması ile regl ağrılarının ve sancıların azaldığı gözlemlenmektedir.

SON DAKİKA