15 dakikada hiçbiri kalmayacak! 5 bin yıldır yapılıyor! Stres, ağrı, sızı, kireçlenme, tansiyon, yorgunluk...
Cilt altı kan dolaşımını artırma, kas gevşetici etki, toksinlerin ve karbondioksitin dışarı atılmasına yardımcı olmak için yapılan hacamat, popülerliğini giderek arttırıyor. Birçok rahatsızlık için şifa niteliğinde görülen hacamatın artılarını ve eksilerini sizler için derledik.
21.05.2023 18:45 - Son Güncelleme: 21.05.2023 18:45
Hacamatın faydaları saymakla bitmiyor. Zararları ve faydalarıyla tartışmalara neden olan bu yöntem için birçok uzman kanı temizlediğini ve rahatsızlıklara iyi geldiğini belirtiyor. Bu nedenle evde hacamat nasıl yapılır sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Kirli kanı temizleyen, tansiyon hastalıklarına iyi gelen, kireçlenmeyi ve eklem ağrılarını ortadan kaldıran bu şifalı yöntem için tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte hacamatın faydaları ve zararları...