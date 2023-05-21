15 dakikada hiçbiri kalmayacak! 5 bin yıldır yapılıyor! Stres, ağrı, sızı, kireçlenme, tansiyon, yorgunluk...

Hacamatın faydaları saymakla bitmiyor. Zararları ve faydalarıyla tartışmalara neden olan bu yöntem için birçok uzman kanı temizlediğini ve rahatsızlıklara iyi geldiğini belirtiyor. Bu nedenle evde hacamat nasıl yapılır sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Kirli kanı temizleyen, tansiyon hastalıklarına iyi gelen, kireçlenmeyi ve eklem ağrılarını ortadan kaldıran bu şifalı yöntem için tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte hacamatın faydaları ve zararları...