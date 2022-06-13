15- 24 yaş aralığında herkese İŞKUR’dan binlerce Euro hibe para veriliyor! Gençler için bulunmaz fırsat

"Ne Eğitimde Ne İstihdam Olan Gençlere Yönelik İş Gücü Piyasası Destek Programı" Duyurusu!

Ülkemizin en önemli kamu kurumlarından birisi olan ve hem gençlere hem işsizlere hem de diğer kategoriler altında değerlendirilen ülke vatandaşlarına verdiği destekler ile ülke içi üretimin artmasında büyük rol oynayan Türkiye İş Kurumu, sene ortasında yepyeni bir projenin duyurusunu yaptı.