14.340 TL maaşla AFAD personel alımı! SON TARİH 6 MART! İstanbul, Antalya, Balıkesir, Bursa, Ankara, Aydın, Kocaeli, İzmir iş arayanlara müjde!
AFAD iş ilanları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlanların yayınlanasının ardından başvuru ve şartlar için araştırmalar hızlandı. İşte AFAD iş ilanları ve tüm detaylar...
04.03.2023 18:53 - Son Güncelleme: 04.03.2023 18:53
SON TARİH 6 MART!
İlgili ilan için başvurular Şubat ayı içerisinde başlamış olup en geç 6 Mart 2023 tarihine kadar yapılması gerekmekteydi. Bu kapsamda Henüz başvuru yapmamış olan adaylar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular bazı şartlar doğrultusunda yapılacak. İlan hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
AFAD PERSONELİ NE İŞ YAPAR?
Afet durumunda olay yerinde ilk ve acil yardımı sağlamak
Arama kurtarma faaliyetlerini yerine getirmek
Sosyal yardım programlarını yerine getirmek
Biyolojik, kimyasal, nükleer, radyoaktif ve endüstriyel olaylarda olay yerinin temizlenmesini ve kirliliğin ölçülmesini sağlamak