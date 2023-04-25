14 Mayıs son seçim anketi sonuçları! AK Parti, MHP, İYİ Parti, CHP hangi parti önde? İşte Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçları son durum!

Milyonlarca vatandaş 14 Mayıs Pazar günü genel seçimlerde oy kullanmak üzere sandığa gidecek. Mayıs seçimlerine artık üç haftadan az bir zaman kala 14 Mayıs son seçim anketi sonuçları sonuçları gündeme geliyor. Bu kapsamda son seçim anketi sonuçlarına göre hangi parti önde sorusu arama motorlarında merakla sorgulanıyor. Öte yandan "Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçları son durum nedir?" sorusu vatandaşların en merak ettiği sorudan birisi oldu.