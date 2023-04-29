14 MAYIS SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI! AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları! 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...
Genel seçimlere artık iki hafta kaldı. Türkiye 14 Mayıs Pazar günü genel seçimlerde oy kullanmak üzere sandığın yolunu tutacak. Mayıs seçimlerine çok az bir zaman kala 14 Mayıs son seçim anketi sonuçları sonuçları gündeme geliyor. Araştırma şirketleri yaptığı seçim anketlerini kamuoyuyla paylaşıyor. Areda Survey tarafından son seçim anketi sonuçlarını açıkladı. İşte 14 Mayıs seçim anketi sonuçları!
29.04.2023 12:37 - Son Güncelleme: 29.04.2023 12:41
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için geri sayım başladı. Seçime artık günler kala milyonlarca vatandaş seçim anketlerini inceliyor. Bu kapsamda hangi partinin oy oranının merak konusu oldu. Areda Survey 14 bin 193 kişiyle yaptığı anket neticesinde son seçim anketi sonuçlarını duyurdu. İşte 14 Mayıs seçim anketi sonuçları ve AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları!