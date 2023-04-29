14 MAYIS SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI! AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları! 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...



Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için geri sayım başladı. Seçime artık günler kala milyonlarca vatandaş seçim anketlerini inceliyor. Bu kapsamda hangi partinin oy oranının merak konusu oldu. Areda Survey 14 bin 193 kişiyle yaptığı anket neticesinde son seçim anketi sonuçlarını duyurdu. İşte 14 Mayıs seçim anketi sonuçları ve AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları!